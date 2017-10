Giuseppe Radames Bertè è morto / Addio al padre di Loredana Bertè e Mia Martini

Giuseppe Radames Bertè è morto

Grave lutto per Loredana Bertè, è morto Giuseppe Radames Bertè, padre, naturalmente, anche di Mia Martini. L’uomo, che aveva 96 anni, si è spento nelle scorse ore. Di origini calabresi, viveva da anni in provincia di Varese, e più precisamente a Cavaria con Premezzo. La tomba di sua figlia Mia, morta nel 1995, si trova proprio a Cavaria. Sono migliaia i messaggi di cordoglio pubblicati sul web e sui social network. In particolare sulle pagine Facebook gestite dai fan di Loredana Bertè e Mia Martini. Ricordiamo però che il rapporto tra Loredana e suo padre non è stato dei migliori e che la Bertè in un'intervista lo accusò di misoginia e di violenze soprattutto nei confronti di Mia Martini: "Essendo la più piccola sono stata fortunata perché non ho preso le botte, ma ha buttato mia sorella dal balcone per un sei in latino, lui era professore di latino e greco ed era un’onta pazzesca; mentre Mimì ha rischiato la vita per un 4 in inglese, lei è scappata di casa e l’hanno ritrovata in stato di choc".

CARRIERA E I DIFFICILI RAPPORTI CON LE FIGLIE

Scopriamo qualcosa in più su di lui. Professore di latino e greco, ha insegnato presso diversi istituti della zona, per poi fare il salto di qualità diventando preside di scuola media. Negli ultimi anni di carriera, ha lavorato come preside presso alcuni licei della provincia di Varese, da Somma Lombardo a Tradate. Riguardo la vita privata Giuseppe è stato sposato con Maria Salvina Dato fino al 1965. Quattro i figli Leda, Domenica (che poi ha scelto come nome d’arte Mia Martini), Loredana e Olivia. L’uomo ha sempre avuto un rapporto non idilliaco con le ragazze, soprattutto a seguito delle dure accuse della figlia Loredana. Queste le dichiarazioni di Loredana Bertè: "Essendo la più piccola sono stata fortunata perché non ho preso le botte, ma ha buttato mia sorella dal balcone per un sei in latino, lui era professore di latino e greco ed era un’onta pazzesca; mentre Mimì ha rischiato la vita per un 4 in inglese, lei è scappata di casa e l’hanno ritrovata in stato di choc". Il padre querelò la figlia dopo queste affermazioni. Anche Mia Martini ebbe un rapporto complicato con il padre.

