IL CASTELLO DELLE CERIMONIE / Riapre la Sonrisa con Donna Imma Polese, la figlia del Boss

Il castello delle cerimonie su Real Time

A dieci mesi dalla scomparsa di Don Antonio Polese, l’unico Boss delle cerimonie, riaprono La Sonrisa per una nuova serie dal titolo Il castello delle cerimonie. Questa sera, venerdì 6 ottobre, alle 22:40 su Real Time (Canale 31) va in onda la prima puntata della serie che sostituisce a tutti gli effetti Il boss delle cerimonie. Alla guida troveremo Donna Imma Polese, erede di Don Antonio, decisa a portare avanti la storia dell’impresa di famiglia con la stessa ospitalità e generosità che ha contraddistinto il lavoro del padre. A fianco di Donna Imma troveremo il marito Matteo, paziente fidato compagno nella vita e nel lavoro. Nel primo episodio di Il castello delle cerimonie la famiglia Polese è in attesa di una nascita molto speciale. Inoltre Donna Imma è impegnata a dare il benvenuto nei saloni della Sonrisa ai primi sposi di questa stagione, Annamaria e Vincenzo, che dopo molti anni di fidanzamento hanno deciso di sposarsi.

LE RICETTE DELLA SIGNORA RITA

Con l’inizio della nuova serie anche Dplay dedica una finestra a Il Castello delle Cerimonie con i video tutorial delle ricette della Signora Rita”: a partire da oggi per cinque settimane, ogni venerdì la compagna di vita di Don Antonio cucinerà due piatti della cucina tradizionale napoletana, che necessitano di cotture lente ed elaborate. La signora Rita è molto mattiniere e cucina sempre verso le 6.00 del mattino, nella penombra della sua cucina. Una volta che la ricetta è pronta, un componente della famiglia Polese degusta piatto e ad augura a tutti buon appetito. Le ricette di oggi, venerdì 6 ottobre, sono il gattò di patate e il ragù napoletano. Il gattò è un piatto tipico della cucina campana a base di patate che viene assaggiato dal genero Matteo. Per prepara il ragù per i paccheri ci vogliono ore e ore di cottura: tocca a Zio Sabatino, fratello del Boss delle cerimonie, valutare il piatto finale.





