IL SEGRETO / Hernando Dos Casas: il proprietario di Los Manantiales nutre dei dubbi su Ismael

Il Segreto

La morte di Rogelia potrebbe non essere avvenuta invano: ne avremo conferma nelle due puntate de Il Segreto, che andranno in onda su Canale 5 alle ore 16:20 e a partire dalle ore 21:20 circa. Si riparlerà purtroppo della governante e dello strano comportamento di Ismael, nei confronti del quale cominceranno ad esserci numerosi sospetti. Camila sarà infatti furiosa con il ragazzo, colpevole di avere donato ad un ospizio tutti gli oggetti personali della governante senza prima confrontarsi con la padrona di casa. Al numero dei dubbiosi, oltre ai già noti Matias e Nicolas, andrà ad aggiungersi a sorpresa anche Hernando. Quest'ultimo troverà nel cassetto della sua scrivania gli articoli di giornale in precedenza trovati dalla povera Rogelia e comincerà a pensare che il suo giovane ospite stia nascondendo qualcosa sul suo passato, decidendo quindi di tenerlo d'occhio in futuro. Anche Matias, dopo essersi licenziato dal negozio dei Dos Casas, chiederà allo zio Nicolas di non smettere di controllare Ismael che molto presto potrebbe mostrare il suo vero volto.

Hernando comincia a dubitare di Ismael, Carmelo confessa?

Nei doppi episodi de Il Segreto di oggi, Carmelo continuerà a fare i conti con i terribili ricatti di Cristobal Garrigues. Quest'ultimo purtroppo non si limiterà a desiderare le proprietà di Severo, minacciando Leal di fare del male ad Adela se non obbedirà ai suoi ordini. Il figlio illegittimo di Salvador Castro chiederà altro al suo 'collaboratore' ordinandogli anche di uccidere Candela e lo stesso Severo. Sarà una richiesta eccessiva che Carmelo non potrà proprio assecondare, anche a rischio di vedere la vita di Adela e Ulpiano in pericolo. Ma i dubbi e la disperazione spingeranno il braccio destro di Severo finalmente a cercare la via del confronto con il suo migliore amico. Ha tenuto il segreto sul marito di Adela e tutte le conseguenze fin troppo a lungo. La coppia dunque arriverà alla resa dei conti e Severo scoprirà tutta la verità, meditando sulla giusta decisione da prendere. I due amici riusciranno a liberarsi di Garrigues prima che sia troppo tardi?

