ISOLA DEI FAMOSI 2018/ Alessia Marcuzzi conferma il ritorno del reality show

Alessia Marcuzzi

Nei giorni scorsi sul web era circolata la voce di una possibile cancellazione dai palinsesti Mediaset dell’Isola dei famosi, il celebre reality show che dal 2015 va in onda su Canale 5 con la conduzione di Alessia Marcuzzi. Secondo i rumors il reality show che vede protagonisti i vip naufraghi su un'isola deserta, potrebbe essere sostituito da una nuova edizione del Grande Fratello "non vip". A smentire i pettegolezzi degli ultimi giorni ci ha pensato Alessia Marcuzzi, la conduttrice del reality: “Certo che torniamo, stiamo preparando il programma e stiamo cercando i nuovi concorrenti. Torneremo a gennaio”, ha detto la Marcuzzi ospite di Paolo Bonolis a di Chi ha incastrato Peter Pan. La Pinella ha confermato che la preparazione del programma è ufficialmente iniziata e che al momento è al lavoro con i produttori per creare la nuova Isola. Secondo alcune indiscrezioni la tredicesima edizione vedrà il ritorno di Mara Venier come opinionista (ruolo che ha ricoperto nelle prime due edizioni di Can alle 5), mentre non sarà riconfermata Vladimir Luxuria.

CHI SARANNO I NAUFRAGHI?

Ovviamente è già partito il totonome sui probabile naufraghi che sbarcheranno sull’Isola. Stando agli ultimi gossip nel cast della nuova edizione del reality show potrebbero esserci: la ex velina di Striscia la notizia Costanza Caracciolo, la moglie di Amadeus Giovanna Civitillo e Alessio Bernabei, cantante uscito dalla scuola di Amici di Maria De Filippi. Tra i papabili concorrenti anche il fashion blogger Mariano Di Vaio, apparso in tv al fianco di Simoa Ventura nella prima stagione di Selfie - Le cose cambiano; l’ex letterina di Passaparola Alessia Fabiani e l’ex calciatore Fabio Galante. Immancabile qualche pronostico sulla presenza nel cast dei protagonisti di Uomini e Donne: tra i più accreditati Mario Serpa (ex corteggiatore di Claudio Sona, che però sarà opinionista nella nuova stagione del Trono Classico) e Giorgio Manetti del trono over.

