Jeremias Rodriguez squalificato?/ Al Grande Fratello Vip offende la Izzo: Ricky Tognazzi annuncia la querela

Jeremias Rodriguez, Grande Fratello Vip 2017

Continua ad essere nel mirino degli spettatori del Grande Fratello Vip Jeremias Rodriguez. Il fratello di Belen Rodriguez, che ha deciso di partecipare al reality assieme all'altra sua sorella, Cecilia, si è reso protagonista di alcuni spiacevoli sfoghi, durante i quali non sono mancate parole forti e, per il pubblico, inaccettabili. Ultime quelle nei confronti di Simona Izzo, accusata da un Jeremias infuriato in seguito ad una lite di essere: "una vecchia di me**a, ma potevo dire altro e non l’ho fatto, potevo dire depressa di me**a che prende psicofarmaci per vivere". E se le precedenti dichiarazioni sono state mandate nel dimenticatoio dalla produzione del Grande Fratello (nonostante le polemiche del web), stavolta sembra che sarà inevitabile affrontare la questione e almeno redarguire il ragazzo.

QUERELA IN ARRIVO PER JEREMIAS RODRIGUEZ?

Questo soprattutto perchè le forti dichiarazioni del fratello di Belen e Cecilia hanno scatenato anche la reazione del marito di Simona Izzo, Ricky Tognazzi. Un tweet che palesa tutta la rabbia dell'attore e regista quello di poche ore fa, che recita: "Simona lo chiamerebbe "razzismo anagrafico". Pessimi. È un attacco indiscriminato contro tutte le donne! Spero il Gf prenda provvedimenti. Io e l'avvocato lo aspettiamo fuori". Tognazzi annuncia insomma di avere già pronta la querela nei confronti di Jeremias Rodriguez a causa delle dichiarazioni sopra riportate. Come si risolverà la questione? Jeremias, a questo punto, rischia realmente la squalifica o verrà solamente "richiamato all'ordine" da Ilary Blasi e Alfonso Signorini?

