KING KONG/ Su Italia 1 il film con Naomi Watts e Adrien Brody (oggi, 6 ottobre 2017)

Il film in prima serata su Italia 1

NEL CAST NAOMI WATTS E ADRIEN BRODY

King Kong è il film in onda su Italia 1 oggi, venerdì 6 ottobre 2017, alle ore 21.15. Una pellicola d'azione del 2005 che è stata diretta da Peter Jackson e interpretata da Naomi Watts, Adrien Brody e Jack Black. Si tratta del reboot cinematografico della famosa pellicola omonima del 1933 e diretta da Merian Cooper. King kong è uscito nei cinema americani nel dicembre del 2005 mentre nel nostro Paese e in grande parte del continente europeo a soli due giorni di distanza dall'inizio della programmazione statunitense. Naomi WAtts, che interpreta Ann Darrow, è nota per film come Diana - La storia segreta di Lady D, Incontrerai l'uomo dei tuoi sogni, Incontrerai l'uomo dei tuoi sogni, Giovani si diventa, The Divergent Series: Allegiant e 3 Generations - Una famiglia quasi perfetta. Ma vediamo insieme nel dettaglio la trama del film.

KING KONG, LA TRAMA DEL FILM D'AZIONE

La storia è ambientata a New York nel 1933. Qui, la meravigliosa attrice cinematografica Ann Derrow viene ingaggiata dall'eccentrico regista Carl Denham. Quest'ultimo le propone di prendere parte alla sua ultima opera cinematografica accanto al famoso attore Bruce Baxter. Ann decide di tentare la fortuna e accetta la proposta. Tutta la troupe del film sale dunque a bordo di un cargo, con il quale raggiungerà il Pacifico. La reale intenzione di Carl Denham è quella di raggiungere la misteriosa e inesplorata isola del Teschio, un luogo ameno e non presente nemmeno sulle carte geografiche. Dopo circa una settimana, la nave cargo riesce a raggiungere l'isola. Parte della troupe dell'equipaggio scende a terra con l'intenzione di esplorare il territorio. Ann, Carl e Baxter si inoltrano nella radura giungendo fino a un villaggio circondata da alte mura. Improvvisamente, il gruppo viene assalito da alcuni indigeni locali che feriscono e uccidono alcuni di loro. Mentre Ann grida a squarciagola per la paura, il gruppo sente un terribile suono provenire da oltre le mura, molto simile a un ruggito. L'intervento del capitano della nave cargo, Englehorn, salva il gruppo dall'attacco degli indigeni. Poco prima che la nave cargo possa salpare, la povera Ann viene rapita dagli indigeni, che legano la povera donna aldilà del confine delle mura. Il capitano arriva nei pressi del villaggio, seminando il panico tra gli indigeni, quando ormai non c'è più nulla da fare. Ann viene, infatti, portata via da King Kong, un gigantesco gorilla.

