L'ISPETTORE COLIANDRO 6/ Sbarca su Raiplay il primo episodio in anteprima. Anticipazioni del 6 ottobre

L'Ispettore Coliandro 6, in anteprima su Raiplay

ANTEMPRIMA LA FICTION SU RAY PLAY

Raiplay è pronta per dare il via a L'Ispettore Coliandro 6, in prima tv assoluta ed in anteprima sul portale streaming della Rai. Il primo episodio della fiction sarà infatti disponibile prima della messa in onda su Rai 2, prevista per il prossimo 13 ottobre, e rappresenta ancora di più la volontà della rete nazionale di voler avere un occhio di riguardo per il pubblico di giovani e giovanissimi. Il portale Raiplay rappresenta infatti uno dei cardini della strategia della rete per un 2017 ricco di novità e contenuti all'avanguardia. Dopo il debutto di Don Matteo su Netflix, la Rai dimostra di aver compreso appieno la necessità del telespettatore attento alla serialità di voler usufruire dei contenuti in streaming, al di là della trasmissione sul piccolo schermo. In questa nuova stagione de L'Ispettore Coliandro ritroveremo il protagonista Giampaolo Morelli ancora più vittima di se stesso ed alle prese con nuovi casi da risolvere, ma anche con figuracce da evitare a tutti i costi. I Manetti Bros ritornano così alla guida di uno dei personaggi più amati dal pubblico italiano, sia per la sua ironia sia per il mix di suspense e romanticismo offerto dalla trama. Secondo Marco Manetti, come ha sottolineato a Il Resto del Carlino, Coliandro riesce a conquistare il cuore dei telespettatori grazie alla sua simpatia, ma anche perché rappresenta il lato "oscuro degli italiani". Sullo sfondo la sempreverde Bologna con le sue strade e la sua periferia, fra piazza Maggiore, centro nevralgico della vita cittadina, fino ai rinomati colli. L'ispettore più imbranato del piccolo schermo è pronto per dare vita alla sesta stagione fra colpi di scena e sorprese di ogni tipo. A partire dalle new entry nel cast, in cui ritroveremo sia i volti noti della fiction sia alcuni arrivi da altri content televisivi di grande rilievo. Pierpaolo Spollon è infatti una delle pietre miliari de L'Allieva, mentre Arianna Montefiori è conosciuta per il suo ruolo in Che Dio Ci Aiuti. Confermati invece Benedetta Cimatti, Caterina Silva, Paolo Sassanelli e Veronika Logan. Quest'ultima in particolare sarà al centro di una puntata dello show, in cui la vedremo per la prima volta abbandonare la diffidenza verso Coliandro per chiedere la sua protezione.

L'ISPETTORE COLIANDRO 6, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 6 OTTOBRE 2017: LA TRAMA

Il primo episodio de L'Ispettore Coliandro 6 metterà in un luce quello che sarà uno dei fattori predominanti di questo nuovo capitolo della fiction. Il protagonista dovrà infatti agire in modo sempre più veloce per poter garantire alla sua Bologna la sicurezza di cui ha bisogno. L'ufficiale di Polizia dovrà fare i conti anche su dei forti cambiamenti in Questura, in cui dovrà confrontarsi con dinamiche inedite e richieste sempre maggiori. Il tutto condito dal suo ben noto lato romantico, che lo spinge ad innamorarsi di ogni donna che incontra sul suo cammino. Nella prima puntata assisteremo alla morte misteriosa di un uomo privo dei suoi abiti e che indossa solo un cappello da Babbo Natale. Il decesso avverrà inoltre dopo un lungo e rocambolesco inseguimento da parte delle autorità, ma un'altra morte colpirà da vicino Coliandro. Il nipote della signora che si occupa delle pulizie nell'appartamento dell'Ispettore morirà infatti in seguito ad un incidente. Il tutto spingerà il protagonista ad andare sotto copertura per scoprire quale collegamento ci sia fra il decesso e i combattimenti illegali dei sobborghi di Bologna. Dovrà fare i conti inoltre con Veena, una delle lottatrici dell'Arena che chiederà il suo aiuto per sfuggire all'ambiente criminale.

