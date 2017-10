LOREDANA LECCISO/ E' guerra con Romina Power per Al Bano sul "ring" di Verissimo

Romina Power, Al Bano e Loredana Lecciso

Continua ad infiammarsi il triangolo amoroso tra Al Bano Carrisi, Romina Power, la sua storica moglie, e la sua attuale compagna Loredana Lecciso. Il rapporto con la Lecciso ha fatto molto discutere nella carriera di Al Bano, e ogni tanto la polemica torna a montare. E in un’intervista al settimanale Vero, Loredana è tornata ad attaccare Romina, con dichiarazioni ben riassunte dal titolo del servizio, con una frase dedicata proprio alla Power: “Al Bano canta con te, ma ama solo me.” Loredana Lecciso ha fatto il punto della sua relazione con Albano nell’intervista, parlando anche delle foto pubblicate da Romina sui social, che la ritraggono in compagnia di Al Bano: “Non giudico e non entro in merito delle pubblicazioni altrui. E poi trent’anni fa non c’erano i social… Rispetto il passato e mi limito a vivere il mio presente. Non sono diplomatica ma semplicemente più padrona delle mie emozioni. Con l’età s’impara a gestire gli istinti, le emozioni. Per fortuna non ho bisogno di leggere i blog per sapere cosa fa Al Bano. Ciclicamente c’è chi si diverte a inventare fake news su di noi. Ci siamo abituati.”

LOREDANA LECCISO: "NON SERVE IL MATRIMONIO"

I problemi di salute di Al Bano sono stati preoccupanti ma sembrano superati, Loredana Lecciso ha comunque affermato di sentirsi pienamente coinvolta nella relazione con Al Bano anche senza quel matrimonio di cui si era vociferato: “In realtà di matrimonio ne abbiamo parlato una sola volta, anni fa, poi c’è chi ciclicamente ci torna su inventando crisi e notizie inesistenti. Ci sono dei momenti in cui mi sento sposatissima, altri meno, come capita a tutte le coppie. Non ho mai escluso l’eventualità delle nozze, ma nemmeno l’ho cercata più di tanto. Sono più importanti i fatti e la sostanza: l’amore e l’unione ci sono, siamo già una famiglia.” Insomma idee abbastanza chiare, ma anche Romina, ospite del salotto televisivo di Verissimo, ha fatto il punto riguardo al suo rapporto con Al Bano, considerando anche l’importante riavvicinamento che c’è stato tra i due nei tempi più recenti.

ROMINA POWER: "SO CHE AL BANO MI AMA ANCORA"

E sicuramente le dichiarazioni di Romina non hanno contribuito a gettare acqua sul fuoco, visto che la cantante ha dichiarato a Silvia Toffanin: “Lui mi ama ancora, cosa ci vuoi fare!”, spiegando poi il suo pensiero: “"Anch'io lo amo ancora, se tu vivi per trent'anni con una persona, come fai a staccare la spina completamente? Rimane sempre quel collegamento che unisce due persone anche se non vivi più insieme. Quell'amore resta sempre". La Toffanin, nell’intervista che andrà in onda a Verissimo, ha scherzato sull’effetto probabilmente dirompente che queste dichiarazioni avranno (anche alla luce delle recenti dichiarazoni della Lecciso) e Romina ha dimostrato di saper stare al gioco, rispondendo: “Ma cosa ho detto? Adesso faranno dieci trasmissioni con questa clip. Dopo questa dichiarazione domani parto, vado in America”. E sulla salute dell’ex marito ha affermato: “Ci siamo preoccupati molto tutti per la sua salute, ma Al Bano non ascolta, non si ferma mai, continua anche a prendere l'aereo”.

