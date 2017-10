Luca Onestini e Soleil Sorgè / Grande Fratello Vip 2017: lui chiede una sorpresa, lei medita la rottura

Luca Onestini e Soleil Sorgè

Luca Onestini e Soleil Sorgè riusciranno a superare la fase di lontananza e a restare insieme? Sull’amore tra l’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ci sono molti dubbi. A scatenare la crisi tra i due sono state le parole di Giulia Latini che, nel corso dell’ultima puntata di Casa Signorini, ha confessato di essersi sentita con Luca dopo la scelta. Una rivelazione che ha letteralmente spiazzato Soleil che, nel salotto di Pomeriggio Cinque ha poi ammesso di avere molti dubbi sul suo rapporto con Onestini. Per cercare di cancellare tutti i suoi dubbi, Soleil ha anche chiesto a Gianmarco, fratello di Luca, di poter controllare il telefono di Luca ricevendo, però, un no come risposta. “Sono dispiaciuta per quanto sta accadendo. Ho dei dubbi su quanto abbiamo costruito, c’è stata un mancanza di rispetto. Siccome Gianmarco ha la password dell’Instagram di Luca, gli ho chiesto di controllare il profilo per scoprire se fosse stata lei a rompere le scatole a Luca o il contrario”. La Sorgè, schietta e sincera come sempre, dunque, ha ammesso di non sapere più chi sia realmente il suo fidanzato. Nella casa, invece, Luca sente sempre di più la sua mancanza al punto da averle chiesto pubblicamente una sorpresa per rassicurarlo. “Sono l’unico fidanzato a non aver ricevuto un messaggio. Perché non è venuta qua ad urlare? Abita qua vicino. Non dico un aereo. Bastava un megafono, che si facesse sentire in qualche modo“, ha dichiarato l’ex tronista. Soleil, dunque, raccoglierà l’invito di Luca per chiedergli spiegazioni sui messaggi che ha scambiato con la Latini dopo la scelta?

L’INCONTRO TRA SOLEIL E MARCO CARTASEGNA

Se Luca Onestini si è sentito con Giulia Latini senza rivelarlo a Soleil, la Sorgè, durante la permanenza del fidanzato nella casa del Grande Fratello Vip ha avuto modo d’incontrare Marco Cartasegna. I due, si sono visti ad un evento a cui la Sorgè è arrivata in compagnia di Giulia Salemi e, successivamente, sono andati via insieme. Un incontro amichevole come ha spiegato Soleil che ha fatto sapere ai fans di aver semplicemente chiesto un passaggio all’ex tronista. La crisi tra Soleil e Luca che, però, è all’oscuro di tutto, è cominciata con tale incontro. Gianmarco Onestini, infatti, ha sbottato sui social attaccando pubblicamente la fidanzata del fratello al punto da aver rifiutato di farle controllare il telefono. Onestini, dunque, quando uscirà dalla casa, si ritroverà a gestire una situazione davvero difficile: da una parte ci sarà il fratello e dall’altra Soleil. Cosa succederà tra i due? La coppia riuscirà a superare il momento di crisi o si dirà addio?

© Riproduzione Riservata.