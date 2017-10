MARIE HEURTIN - DAL BUIO ALLA LUCE/ Su Rai 2 il film con Isabelle Carré (oggi, 6 ottobre 2017)

Il film in prima serata su Rai 2

NEL CAST ISABELLE CARRÉ E ARIANNE RIVOIRE

Marie Heurtin - Dal buio alla luce va in onda su Rai 2 oggi, venerdì 6 ottobre 2017, alle ore 21,20. Il film biografico è stato prodotto nel 2014 in Francia per la regia di Jean Pierre Ameris il quale ne ha scritto anche il soggetto e la sceneggiatura avvalendosi della preziosa collaborazione da parte di Philippe Blasband. Le musiche della colonna sonora sono state scritte da Anne Soariau, il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Virginie Saint Martin e la scenografia è stata studiata da Franck Schwarz e Vincent Dizien. Nel cast sono presenti gli attori Isabelle Carrè, Arianne Rivoire, Brigitte Catillon, Noemie Churlet, Gilles Treton e Laure Duthilleul. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

MARIE HEURTIN – DAL BUIO ALLA LUCE, LA TRAMA DEL FILM

È il 1985 quando nasce Marie Heurtin (Ariana Rivoire), una tenera bambina purtroppo venuta alla luce con moltissimi problemi. Marie infatti è nata sorda e cieca ed è quindi totalmente incapace di esprimersi e comunicare. La sua famiglia ha origini molto umili essendo suo padre un modesto artigiano. Queste loro condizioni economiche sono tali da non riuscire ad aiutare adeguatamente Marie che cresce senza riuscire a far trapelare le sue emozioni e i suoi sentimenti. Man mano che passa il tempo, la piccola Marie arriva al decimo compleanno ed è proprio in questa occasione che i genitori, resosi conto che la loro figlia sta crescendo simile ad un animale e sotto il consiglio di un medico, decidono di affidarla ad un istituto di suore. In breve tempo allora raggiungono il vicino istituto di Larnay che si trova a Poitiers dove numerose suore prendono in affido queste povere bambine nate sordo cieche e provano ad aiutarle in tutti i modi. Quando però Marie e la sua famiglia giungono all’istituto, la madre superiore sembra alquanto refrattaria ad accettare la bambina nell’istituto perché convinta che nessuna delle sue suore è in grado di affrontare una situazione e un caso così delicato e complesso. Tuttavia, Marie fa subito breccia nel cuore della giovane Suor Margherita (Isabelle Carré) che ritiene di essere in grado di poterla aiutare. Così con grande forza e determinazione la prende sotto la sua ala protettrice. Tuttavia al primo impatto le cose sembrano più complicate di come Suor Margherita aveva previsto, ma pian piano Marie inizia ad apprendere il linguaggio dei segni uscendo finalmente da quell’isolamento in cui era caduta. Le cose però si complicano quando Suor Margherita scopre di essere in fin di vita, Marie ha fatto dei progressi ma quando lei non ci sarà più chi si occuperà di lei?

