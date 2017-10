MTV SUPER SHORE 3/ Stasera la nuova stagione dello spin-off di Jersey Shore con Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini

Da questa sera, venerdì 6 ottobre, alle 22.50 su MTV (canale 133 di Sky) inizia la terza stagione di MTV Super Shore, il reality nato come spin-off della celebre serie Jersey Shore. La nuova stagione dello show è stata realizzata in Italia, più precisamente a Rimini. Per tutto il mese di luglio protagonisti di MTV Super Shore, arrivati da diverse parti del mondo, hanno vissuto in una grande villa situata sulle colline alle porte della famosa località balneare. L’obiettivo del programma è mostrare i giovani protagonisti alle prese con il divertimento estivo, ma anche con l’aumento del lavoro dei locali di Rimini durante la stagione estiva. Nel cast di MTV Super Shore 3 ci sono state delle new entry: gli spagnoli Adela, Ferre e Isaac; Danik e Víctor arrivati direttamente da Acapulco Shore e la francese Eva. Tra i veterani dello show spicca “la matadora italiana” Elettra Lamborghini, il brasiliano Igor e i messicani Potro e Karime.

CHI È ELETTRA LAMBORGHINI?

Elettra Lamborghini, 23 anni, vanta un account Instagram da 1,6 milioni la partecipazione a cinque reality girati in quattro Paesi del mondo: a Mtv Super Shore(per tre edizioni) al Gran Hermano Vip in Spagna, a Riccanza e al Geordie Shore britannico. In una recente intervista a Vanity Fair ha parlato della sua famiglia: “Mio nonno è Ferruccio Lamborghini, fondatore della omonima casa automobilistica. Per questo i miei genitori mi hanno chiamata Elettra Miura: a me e i miei fratelli hanno dato dei nomi delle macchine”; e dei suoi progetti per il futuro: “Ho molti progetti e sono sicura che li manderò avanti. A volte mi dico che avrei potuto prendere un’altra vita, un profilo un po’ più basso… Magari un giorno mi romperò le scatole e andrò a fare la suora”. Ricordiamo che la prorompente Elettra è la protagonista del video musicale del brano “Lamborghini (RMX)” di Guè Pequeno e Sfera Ebbasta.

