Manila Boff / Uomini e Donne, dal trono classico al trono over: troverà l’amore?

Manila Boff

Dal trono classico al trono over di Uomini e Donne il passo è breve e così l’ex corteggiatrice di Tommaso Scala e Aldo Palmeri ha deciso di tornare in trasmissione per trovare l’amore. Dopo la prima esperienza con il trono classico, Manila Boff, ancora bellissima e single, ha deciso di riprovarci con i cavaliere del trono over. Manila è una donna bellissima, circondata da molti pretendenti ma ha scelto di provare a cercare l’amore nel programma di Maria De Filippi dove sono nate tante favole sentimentali. La nuova stagione del trono over si è aperta così con la sua presenza che rappresenta una novità. C’è, tuttavia, chi crede che Manila più che una dama del trono over possa essere una perfetta tronista. A 36 anni, però, la Boff non vuole essere condizionata dalle regole del programma. Diversamente dal trono classico, infatti, i protagonisti del trono over possono vedere gente e sentire telefonicamente le persone a cui sono interessarti. Avendo la possibilità di frequentare contemporaneamente più persone, Manila riuscirà a trovare l’amore?

MANILA BOFF E SOSSIO ARUTA, CONOSCENZA FINITA?

La bellezza di Manila Boff non è passata inosservata agli occhi attenti di Sossio Aruta, tornato nel parterre del trono over di Uomini e Donne con l’intenzione di trovare finalmente l’amore. Manila e Sossio sono già usciti insieme e, nonostante il feeling, hanno riscontrato i primi problemi. Il Re Leone della trasmissione, in particolare, pur ammettendo di considerare Manila una delle dame più belle, ha dichiarato di non gradire alcune due abitudini, in primis l’uso del cellulare a tavola. Un piccolo problema facilmente superabile che, però, potrebbe portare i due ad interrompere bruscamente la conoscenza. Qualora fosse così, per Manila Boff, ci sono già una miriade di corteggiatori pronti a presentarsi in studio per cercare di conquistare la nuova stella del trono over.

