Mauro Colagreco / Lo chef stellato di Top Chef, ospite di Ernst Knam (Bake Off Italia 2017)

Mauro Colagreco

Mauro Colagreco, sarà uno dei protagonisti del nuovo appuntamento di Bake Off Italia 2017, in onda questa sera, nel prime time del canale 31 del digitale terreste. Proprio ieri sera, Ernst Knam è stato ospite di Top Chef, per il nuovo appuntamento che ha visto il famoso re del cioccolato alle prese con nel cibo salato e tre concorrenti in gara che, grazie anche alla sua collaborazione e il suo entusiasmo, non sono finiti a rischio eliminazione. A circa 24 ore di distanza, i due amici si sono "scambiati" l'ospitata e Colagreco esordirà durante Bake Off, il programma dedicato alla pasticceria amatoriale condotto da Benedetta Parodi. Cosa succederà stasera? Proprio la prova "Wow" sarà la vera protagonista della serata che vedrà partecipare Mauro, per uno scontro in coppia tra gli aspiranti pasticceri terrorizzati dall'eliminazione. Colagreco, tra gli ultimi riconoscimenti, ha ricevuto il mese scorso il “Ghinbaru d’Oro", premio istituito dal Comune di Ventimiglia per valorizzare e promuovere i prodotti di eccellenza del territorio che verrà elargito a coloro che con la propria raffinata arte culinaria se ne fanno ambasciatori.

Mauro Colagreco, lo chef stellato a Bake Off

In merito al premio "Ghinbaru d’Oro", lo chef stellato Mauro Colagreco ha affermato: “Il grazie più grande noi chef dobbiamo dirlo ai contadini, ai pescatori, ai pastori: a tutte quelle persone che con il loro lavoro ci danno le materie prime per i nostri piatti”. Il premio è stato consegnato allo chef stellato ai Giardini Hanbury. “Per una cucina di grande livello, i prodotti del territorio sono tutto”, ha aggiunto lo chef, “Noi al Mirazur utilizziamo pescato locale e ci affidiamo ai contadini. Abbiamo anche un nostro orto”. Mauro Colagreco, per i pochissimi che non lo sapessero, è uno chef argentino di origini italiane che lavora nel ristorante Mirazur a due stelle Michelin a Mentone, in Francia. La sua carriera è iniziata a Buenos Aires ma è in Francia che si è affermato a 360°. Nel 2009, Mirazur è diventato uno dei migliori ristoranti al mondo, secondo la lista S.Pellegrino dei 50Th Best Restaurant e proprio nello stesso anno, Colagreco è stato nominato cuoco dell'anno dalla guida Gault & Millau. Lo chef è sposato con Julia ed ha due figli nati in Francia.

