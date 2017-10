Oroscopo Paolo Fox a LatteMiele le previsioni di oggi 6 ottobre 2017

Paolo Fox e il suo oroscopo di oggi - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 6 OTTOBRE 2017

Per l'Ariete sarà una giornata caratterizzata da veemenza, rimorsi o rimpianti. Forse si è detto/fatto qualcosa di sbagliato. Si sta cercando di inventarsi una nuova vita, è difficile e lo è ancora di più per chi in estate ha chiuso una storia. Bisogna ricercare le risposte dentro di sé. L'Acquario è spinto a provare delle emozioni nuove, i rapporti in crisi devono essere gestiti con semplicità. Il weekend mette in crisi i rapporti che non vanno, lo sa chi ha avuto qualche problema negli ultimi mesi. Per questo si è acquisita un po' di fiducia e si può provare a trovare una via che regali delle consolidate risposte. Attenzione però ad essere troppo frettolosi che questo non porta mai a una soluzione. Infatti spesso è meglio fare delle scelte morigerate e arrivare a una decisione ponderando tutte quelle che possono essere le soluzioni giuste da prendere. Attenzione a fare il passo più lungo della gamba.

SEGNI IN DIFFICOLTÀ

Osserviamo ora da vicino i segni che possono essere considerati in difficoltà facendo riferimento all'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. L'Ariete potrebbe vivere ventiquattro ore di magone, di grande insofferenza per rimorsi o rimpianti. Forse in questi giorni si è fatto o detto qualcosa di sbagliato e ci si può pentire di questo. Il Cancro è agitato in questo periodo e rischia di rovinare le cose proprio con questo modo di gestire le sensazioni. Attenzione a prendere delle decisioni troppo affrettate che portano a dei problemi difficili da gestire. Il Leone si sente ingabbiato anche perché non sa accettare i comandi di qualcun altro. Forse è arrivato il momento di fermarsi un attimo, riflettere e cercare di essere più permissivi con alcune persone che hanno dato tanto. Attenzione a prendere delle scelte precipitose. Il segno della Bilancia invece potrebbe passare un fine settimana davvero molto nervoso.

CHI SALE E CHI SCENDE

Partiamo il viaggio nell'oroscopo di Paolo Fox con l'analisi dei segni zodiacali, precisamente da chi scende e chi sale. Il noto astrologo ha tenuto il suo consueto spazio Latte e Stelle sulla stazione radiofonica LatteMiele. Sale lo Scorpione che vive un cielo sicuramente da protagonista. E' il momento di ritrovare la forza di combattere e di reagire a diverse situazioni che lo hanno precedentemente abbattuto. E' un cielo quello attuale da vincitore anche se questa sera potrebbe affacciarsi qualche problema fisico e magari un pizzico di nervosismo. Scende il Cancro che è un po' agitato. Non riesce a fare le cose, influenzato da situazioni molto difficili da gestire. Il momento è un po' particolare, ma ci si può ritrovare anche a vivere dei momenti molto tranquilli solo se si imparano a gestire le emozioni. Attenzione a quello che potrebbe accadere in un weekend che potrebbe riaccendere all'improvviso i nati sotto questo segno.

© Riproduzione Riservata.