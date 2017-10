PRINCIPESSA GIACINTA RUSPOLI/ Il mio sogno? Evitare la ghettizzazione delle case popolari (Matrix Chiambretti)

Matrix Chiambretti 2017

IL SOGNO DELLA MODA

Tra gli ospiti che animeranno nella seconda serata di Canale 5, la prima puntata di Chiambretti Matrix condotta da Piero Chiambretti, figura anche la Principessa Giacinta Ruspoli. Figlia dell’attrice Maria Pia Giancaro e del Principe Sforza Ruspoli, Giacinta può essere certamente definita una donna molto impegnata essendo non solo una avvocatessa, ma anche una stilista che in questi mesi ha lanciato un nuovo brand di abiti six after. Un sogno, quello di realizzare un brand di moda, che la Principessa ha sempre avuto in animo di realizzare come del resto dimostra una intervista rilasciata un paio di anni: “Ho respirato sin da piccola una atmosfera di bon ton e di eleganza con mia madre. Sono avvocato e mi occupo delle proprietà della famiglia, senza però precludermi quel desiderio che avevo di poter realizzare un giorno una linea di moda di cui occuparmi, che racchiudesse quella aristocraticità che amo ma in chiave contemporanea e moderna”.

PRINCIPESSA GIACINTA RUSPOLI, L’AVVENTURA POLITICA

La Principessa Giacinta Ruspoli nelle ultime elezioni amministrative di Roma è voluta scendere in campo candidandosi nella lista civica Con Giorgia. Durante la campagna elettorale, la Ruspoli ebbe modo di evidenziare alcune delle problematiche che gli stavano maggiormente a cuore dimostrando un animo abbastanza popolano che è tutto dire per una nobile. Queste erano le sue intenzioni sul tema case popolari di straordinaria attualità ancora oggi a Roma: “Il mio sogno è evitare la ghettizzazione delle case popolari: oggi molte stanno dentro ghetti-dormitori. Serve che chi costruisce realizzi un numero di case popolari in tutti i quartieri. Mi sono resa conto che l’emergenza alloggiativa è un problema intollerabile. Ci sono stranieri appena arrivati in città che possono sorpassare in graduatoria chi a Roma vive da anni. Noi proponiamo giustizia sociale. Da avvocato mi sto occupando molto anche di quei genitori separati, padri e madri, che per una sentenza di tribunale in 15 giorni vengono buttati per strada, alcuni dormono in macchina. Ci sono 40.000 separati a Roma: la giustizia deve valere anche per loro”.

© Riproduzione Riservata.