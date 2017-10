PROPAGANDA LIVE/ Anticipazioni puntata 6 ottobre 2017: tema serata della Referendum indipendenza Catalogna

Propaganda Live

Questa sera, venerdì 6 ottobre, alle 21.10 su La7 va in onda la seconda puntata di Propaganda Live il programma condotto da Zoro, al secolo Diego Bianchi. L’argomento principale della serata sarà il Referendum per l’indipendenza della Catalogna che si è svolto domenica scorsa. Il voto era stato giudicato illegale dal Governo che ha mandato le forze dell’ordine presso i seggi per impedire che il referendum potesse svolgersi. Alla fine della giornata i feriti erano più di 800 e decine di persone sono state arrestate, ma si è comunque giunti alla vittoria del “sì” con il 90% dei voti. Zoro si è recato in Catalogna dove ha realizzato un un reportage con immagini esclusive che raccontano il clima di quei giorni e i momenti più significativi, tra manifestazioni e contestazioni, della giornata di domenica 1 ottobre. Nello studio di Propaganda Live si parlerà di quanto avvenuto in Spagna e degli scenari europei che potranno delinearsi nel prossimo futuro

SCUOLA BIANCHI

Durante la seconda puntata di Propaganda Live non mancherà la nuova “lezione” della Scuola Bianchi, inedito corso che insegna agli immigrati come diventare italiani. Nella prima puntata la lezione di Diego Bianchi è stata dedicata all’educazione sportiva. Quale sarà il nuovo argomento? Nel corso della serata su La7 non mancherà la classifica social e la grande musica con la band di Propaganda Live. Come già annunciato l’ospite musicale della serata sarà l’attrice e cantautrice romana Margherita Vicario, che si è fatta conoscere per il ruolo di Nina nella sesta e ultima stagione de i Cesaroni. Nel corso dell’estate Margherita Vicario ha aperto i concerti del tour di Niccolò Fabi. Ricordiamo che l’hashtag ufficiale per commentare la puntata del talk di Zoro è #propagandalive.

