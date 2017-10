REVENGE - VENDETTA/ Su Rai Movie il film con Kevin Costner (oggi, 6 ottobre 2017)

Il film in prima serata su Rai Movie

NEL CAST KEVIN COSTNER E ANTHONY QUINN

Revenge - Vendetta è il film in onda su Rai Movie oggi, venerdì 6 ottobre 2017, alle ore 21.10. Una pellicola drammatica del 1990 che è stata diretta da Tony Scott e interpretata da Kevin Costner, Anthony Quinn, Madeleine Stowe, Tomas Milian, James Gammon e Jesse Corti. La storia è basata sul romanzo omonimo scritto da Jim Harrison. Kevin Costner, che veste i panni di Jay Chochran, è un noto attore e regista americano, famoso per i suoi ruoli da protagonista in pellicole come MC Farland, The Company Man, Criminal, Le parole che non ti ho detto e Waterworld. Il film Revenge - Vendetta, ambientato sul territorio messicano, venne distribuito nei cinema americani a partire dal febbraio del 1990. La pellicola, girata in Messico tra settembre e dicembre del 1988, non suscitò reazioni entusiaste tra il pubblico e la critica, nonostante un cast di attori di tutto rispetto. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

REVENGE - VENDETTA, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

Il protagonista della storia è Jay, un veterano della guerra in Vietnam ormai congedatosi dalla sua carriera militare. L'uomo, decide di trascorrere alcuni giorni di relax presso la dimora messicana di un suo ex collega al fronte, Tiburon Tibey Mendez. Quest'ultimo, deve molto a Jay, perché un più occasioni gili ha salvato la vita durante la guerra. Jay arriva nella lussuosa villa dell'amico, che si scoprirà poi essere un potentissimo boss della malavita messicana. Qui farà la conoscenza di Mireya, l'affascinante moglie di Tiburon. Tra i due, nasce fin da subito una profonda passione che però i due non potranno portare avanti. Quando il boss messicano scoprirà la relazione tra Jay e sua moglie andrà su tutte le furie e pianificherà una tremenda vendetta contro il suo ex amico. Tiburon ordina ai suoi uomini di pestare a sangue Jay, mentre la donna viene inviata presso un bordello delle vicinanze. Dopo diversi mesi e grazie all'aiuto di una sconosciuta che curerà Jay, quest'ultimo partirà alla ricerca della povera Maraya, ritrovandola poco dopo rinchiusa in un convento.

