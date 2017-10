Replica X Factor 2017 / Ecco dove vedere i primi Bootcamp, in streaming e TV

Replica X Factor 2017

Come vedere in replica, la nuova puntata di X Factor 2017? Nel corso della giornata di ieri, sono andati in onda su Sky Uno HD, le nuove fasi di selezione dedicate all'11esima edizione del talent show musicale che tanto appassiona il pubblico. Dopo le puntate dedicate alle Audizioni, si è fatto un passo in avanti con i Bootcamp. Durante l'appuntamento di ieri sera, i protagonisti della nuova puntata sono stati rispettivamente Fedez e Manuel Agnelli. Il prossimo giovedì invece, ci sarà spazio per le scelte di Mara Maionchi e la new entry Levante. Il meccanismo di selezione, questo nuovo anno è ancor più severo del previsto. Ed infatti, le sedie a disposizione sono passate direttamente da sei a cinque. Ciò che è fondamentale ottenere, oltre alla comoda seduta è la possibilità di "portarsela a casa", fino al prossimo passaggio dedicato agli Home Visit che di fatto, formerà le squadre ufficiali di concorrenti che parteciperanno attivamente all'11esima edizione del programma condotta dal poliedrico Alessandro Cattelan.

Replica XF11, ecco come

Se vi siete persi il nuovo appuntamento di X Factor 2017, potrete sempre recuperarlo e noi, vi diciamo come fare. Fedez e Manuel Agnelli nel frattempo, dovranno dirigere rispettivamente gli Under Uomini ed i Gruppi di questa nuova stagione del programma musicale di Sky. Nel frattempo, nella prima serata di oggi, venerdì 6 ottobre, ci sarà modo di poter rivedere il programma in chiaro, trasmesso direttamente su TV8, per tutti i non abbonati Sky. Queste puntate da rivedere il giorno dopo, verranno trasmesse fino agli Home Visit. La parte Live invece, sarà disponibile solo tramite abbonamento. Per vedere il programma in replica streaming, se siete abbonati vi basterà usufruire di due servizi online: Sky Go e Now Tv. La seconda piattaforma inoltre, vi offre anche 14 giorni di prova gratuita. I due servizi, sono disponibili sia tramite le applicazioni su PC che dispositivi mobili, in modo da potere vedere la puntata, assolutamente ovunque voi siate. Vi basterà semplicemente disporre di una buona connessione dati e di un dispositivo di ultima generazione.

© Riproduzione Riservata.