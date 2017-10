SHAILA GATTA / Il fidanzato Jonathan Gerlo ha qualcosa da farsi perdonare dalla velina di Striscia la Notizia?

Shaila Gatta

Shaila Gatta, la velina mora di Striscia la notizia, è molto attiva sui social su cui condivide spesso foto e video della sua vita privata. Ricordiamo che la napoletana vive a a Milano insieme al fidanzato Jonathan Gerlo, anche lui ex concorrente di Amici di Maria De Filippi. Proprio ieri, tornata a casa dopo la puntata di Striscia, la ballerina ha pubblicato sulle “storie” di Instagram un video in cui mostra la tavola apparecchiata dal suo fidanzato Jonathan: “Diciamo che Jonathan stasera ha recuperato… grazie che carino”, dice la ballerina mostrando dei cuori di carta sul piatto. Cosa avrò dovuto farsi perdonare il ballerino, che sembra anche un ottimo uomo di casa? “Grande @shaylinka hai spaccato anche stasera e poi una cena favolosa in omaggio come hai fatto vedere nella ultima diretta… te lo meriti tutto… e alla fine chissene se hai mangiato la barretta e le caramelle sei sempre la numero uno lo stesso”, scrive un fan della ballerina su Instagram.

I MESSAGGI DEI FAN

Per un personaggio del mondo dello spettacolo i social sono spesso uno strumento utile per sentire l’affetto dei propri fan. Lo stesso vale per Shaila che riceve numerosissimi messaggi dai suoi ammiratori. “Oltre a essere una vera professionista, una bellissima ragazza, sei soprattutto una ragazza semplice con sani principi e che non se la tira. Continua così. Baci” e “Ti seguo e ti stimo dai tempi di Amici. Diventi sempre più brava e più bella e i risultati stanno arrivando. Complimenti”, scrivono due fan su Instagram. E ancora: “Sei bellissima tesoro buona serata ricca di gioie emozioni grazie di esistere essere speciale”. Insomma, le dimostrazioni di affetto non mancano di certo

