SIMONA VENTURA / Festeggia il 19° compleanno del figlio Niccolò insieme all'ex marito Stefano Bettarini

Simona Ventura

I rapporti tra Simona Ventura e Stefano Bettarini in passato sono stati molto difficili, ma a distanza di anni dalla loro separazione il peggio sembra passato. La conduttrice e l'ex calciatore hanno infatti deciso di seppellire l'ascia di guerra per il bene dei rispettivi figli, permettendo loro di essere felici in presenza di due genitori finalmente uniti e sereni. L'occasione per confermare questo cambiamento è arrivata durante la festa del 19° compleanno del primogenito Niccolò al quale entrambi hanno partecipato. E non si è trattato solo di un avvenimento nel quale i due ex coniugi Bettarini si sono tenuti a distanza. La foto scattata in tale circostanza e pubblicata nel profilo Instagram di Simona e Stefano, infatti, conferma la felicità di quel momento, con un gran bel sorriso da parte di tutti i diretti interessati.

Simona Ventura e Stefano Bettarini dimenticano le divergenze

Insieme allo scatto in cui appare in compagnia del figlio e della sua ex moglie, Stefano Bettarini ha scritto il commento: "Always Priorità #family #sons #always #priority #happybirthday #tuttosottocontrollo". Anche Simona Ventura ha usato parole molto simili, evidanziando come la famiglia deve essere messa davanti ad ogni divergenza: "Bisogna parlare... sempre! Buon compleanno Nick! #happybirthday19". Dolci anche le parole dell'ex calciatore riguardanti il felice avvenimento, uno dei più bei doni che la vita gli abbia fatto: "Ogni anno che passa mi ricorda il regalo più bello che la vita mi ha fatto regalandomi Te,e tuo fratello. Il mio primogenito.. Il mio primo orgoglio.. Sono sempre stato fiero di te e lo sarò sempre! Sorrido pensando a quanta strada hai già percorso, mi emoziono pensando alla strada che ancora devi percorrere, ti auguro di avere sempre tanta voglia di CRESCERE .. E da questo giorno speciale in poi, spero che il tuo cammino sia sempre luminoso e ricco di soddisfazioni, auguri Nik ".

