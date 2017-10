STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Il Segreto e King Kong (venerdì, 6 ottobre 2017)

programmi tv mediaset

STASERA IN TV. Per la prima serata di oggi, venerdì 6 ottobre 2017, la programmazione dei canali Mediaset, prevede molte proposte allettanti tra soap opera, film commedia, horror e thriller, programmi di informazione e talk Show. Su Canale 5 viene mandata in onda una puntata dell'attesissima soap opera "Il Segreto", mentre il film d'azione e fantascienza "King Kong", apre la prima serata di Italia 1 e dovrebbe risultare il programma più visto. Rete 4 invece si dedica all'informazione con l'appuntamento di Quarto Grado. Tra i film si segnalano anche "Due settimane per innamorarsi" e "Delitto in Provenza" che vengono trasmessi su La5 e Top Crime. Infine, a chiudere la carrellata dei programmi, ci sono Mediaset Extra che propone il reality show con Grande Fratello Vip e Iris invece il film di fantascienza Demolition Man. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

Su Canale 5, dalle 21.15 va in onda la soap opera intitolata "Il Segreto". In questo episodio la famiglia Castaneda sta preparando una sorpresa per Rosario, che potrà fare un viaggio in America, accompagnata dalla nipote Prado. Intanto Cristobal chiede a Carmelo di uccidere Candela e Severo. Alle 23.30 il talk show intitolato "Matrix Chiambretti", con il famoso intrattenitore che ogni venerdì conduce con il suo stile, sempre molto pungente e pieno di ironia un programma nel quale si parla dell’attualità, ma in modo diverso dal solito, ed anche una intervista in diretta diventa una parte dello show. Due i film in programma nella serata di Italia 1, si parte alle 21.10 con l’avventura con la versione del 2005 su Italia 1, di "King Kong". Diretto da Peter Jackson ed interpretato da Naomi Watts, Adrien Brody, Jack Black, Kyle Chandler, John Summer, Evan Parker, Colin Hanks e Jamie Bell. La storia narrata è quella di Carl Denham, un regista che vuole tornare in auge con un documentario riguardante un’isola sconosciuta che si trova al largo di Sumatra, Skull Island. Della sua spedizione fanno parte una attrice, ed un drammaturgo. Una volta arrivati sull’isola incontrano una tribù selvaggia e gruppi di animali preistorici, oltre che King Kong, un enorme gorilla, che sembra molto attratto dall’attrice.

Alle 00.50 il film thriller "The Hitcher", la vicenda di due ragazzi che durante un viaggio in macchina in una notte piovosa, fanno salire sulla loro auto un autostoppista sconosciuto, che in realtà è un omicida psicopatico e questo li trascina in una serie di problemi. Diretto da Dave Meyers ed interpretato da Sean Bean, Zachary Knighton, Sophia Bush, Neal McDonough, Travis Schuldt, Kyle Davis, Danny Bolero, Skip O'Brien, Yara Martinez e Jeffrey Hutchinson. La serata di Rete 4 vede alle 21.10 il programma di informazione intitolato "Quarto Grado", nel quale si continua ad approfondire in dettaglio alcuni casi di cronaca "crime", ed anche i processi che hanno appassionato gli spettatori. Con diverse interviste e ricostruzioni dei casi trattati e la conduzione di Gianluigi Nuzzi. Alle 00.30 il quarto episodio della serie televisiva "Il commissario Schumann", intitolato" Felicità perduta", interpretato da Christian Berkel, Frank Giering, Janek Rieke, Alex Keller, Maya Bothe e Inge Tschernay. Le vicende della serie si svolgono a Berlino.

La 5 presenta, alle 21.10, il film commedia intitolato "Due settimane per innamorarsi", diretto da Marc Lawrence ed interpretato da Sandra Bullock, Heather Burns, Hugh Grant, Robert Klein, Alicia Witt, David Haig, Dorian Missick e Dana Ivey. Su Mediaset Extra, alle 21.15, continuano le dirette che riguardano la vita dentro la "casa" del "Grande fratello VIP" Su Iris dalle 21.00 il film di fantascienza "Demolition Man". Ambientato a Los Angeles dove, nel 1996, un poliziotto, John Spartan cattura lo psicopatico Simon Phoenix, che stava inseguendo da anni, ma durante la cattura una esplosione causata da Spartan causa la morte di 30 passeggeri di un autobus che passava vicino. I due vengono condannati a trascorrere 36 anni nella prigione "criogenica". Quando nel 2032 vengono scongelati, inizia di nuovo la loro battaglia. Ora la città è stata letteralmente "ripulita" e si chiama San Angeles e riparte la sfida, questa volta nel futuro. Diretto da Marco Brambilla ed interpretato da Wesley Snipes, Sylvester Stallone, Nigel Hawthorne, Sandra Bullock e Bob Gunton.

Film in prima serata anche su Italia 2 che propone dalle 21.10 "Drag me to hell", di genere horror e con Alison Lohman, Molly Cheek, Justin Long, Reggie Lee, Lorna Raver, David Paymer, Dileep Rao, Bojana Novakovic, Chelcie Ross e Adriana Barraza e la regia di Sam Raimi. La vicenda di una giovane donna impiegata in una banca che subisce una maledizione dopo aver dato parere negativo riguardo ad una ipoteca da aprire per la casa di una vecchia zingara e cerca di farsi aiutare da una veggente. Su Top Crime, alle 21.10, il film giallo "Delitto in Provenza", la vicenda di una studiosa di storia, Pauline, che da Parigi, dove lavora, fa ritorno a Aix-en-Provence, sua città natale. Pauline è una esperta di Nostradamus ed il suo ritorno a Aix-en-Provence è dovuto al ritrovamento di un incunabolo, forse scritto proprio da Nostradamus. Al suo arrivo, il fratello Laurent, che insieme alla madre si occupa dell’attività della famiglia, il restauro, le comunica che nella stessa cattedrale del ritrovamento è stato trovato in seguito un morto. Una sorellastra di Pauline, Anna, conduce le indagini sulla morte misteriosa e nonostante le due donne non vadano d’accordo si trovano a collaborare per risolvere il caso. Diretto da Claude-Michel Rome ed interpretato da Isabelle Vitari, Andreà Ferreol e Astrid Veillon.

