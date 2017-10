STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Italia Macedonia e Ti ricordi di Me? (venerdì, 6 ottobre 2017)

programmi tv rai

STASERA IN TV. Per la prima serata di oggi, venerdì 6 ottobre 2017, il palinsesto delle reti Rai, propone ambia scelta di programmi che terranno i telespettatori incollati allo schermo soprattutto com il calcio internazionale che viene trasmesso su Rai 1 e che dovrebbe essere il programma con il maggior numero di spettatori. Oltre allo sport, sono presenti anche serie tv poliziesche, documentari, film drammatici e commedia, tra i quali si segnalano "Marie Heurtin - Dal buio alla luce", su Rai 2 e il film commedia interpretato da Ambra Angiolini Ti ricordi di me? che viene mandato in onda su Rai in prima serata. Ma adesso, per scoprire cosa ci aspetta sul resto dei canali Rai, vediamo insieme l'intera programmazione Rai.

Su Rai Uno alle 20.30 spazio al calcio con una partita della nazionale azzurra valida per le qualificazioni ai Mondiali che si terranno il prossimo anno in Russia. La formazione di Ventura affronta la Macedonia nella penultima partita del girone che la vede al secondo posto dopo la Spagna e che dovrebbe portarla a disputare lo spareggio di qualificazione nel mese di novembre. La partita si gioca allo Stadio Olimpico di Torino, che si annuncia colmo di tifosi, anche se ci sono dubbi sull’impiego del bomber "torinista" Belotti, dopo l’infortunio dell’ultimo turno di campionato. Dopo la partita, ed i commenti, la serata prosegue con il settimanale di attualità TV7, in onda dalle 23.05 e come sempre dedicato ai fatti avvenuti nell’ultima settimana per quanto riguarda cultura, politica, sport e cronaca. Su Rai 2, dalle 21.20 il film drammatico intitolato "Marie Heurtin - Dal buio alla luce". Regia di Jean-Pierre Ameris, ed interpretato da Isabelle Carrè, Brigitte Catillon, Gilles Treton, Patricia Legrand, Martine Gautier e Ariana Rivoire. La vicenda vede come protagonista Marie Heurtin, che al momento della nascita, nel 1895, è sorda e cieca e non riesce a comunicare con gli altri. Un medico del paese suggerisce al padre di internarla, ma lui è indeciso e si reca in un istituto, quello di Larnay, nel quale sono alcune suore ad occuparsi delle ragazzine sorde. Dopo averle conosciute si decide a lasciare sua figlia nell’istituto, pensando che la sua fede, suor Marguerite possa fare qualcosa per aiutare la piccola Marie.

Alle 23.05 si passa ad un episodio della quinta stagione della serie poliziesca "Elementary", una rivisitazione moderna delle avventure dell’eroe di Conan-Doyle, Sherlock Holmes, ambientate ai giorni nostri a New York. Su Rai Tre, alle 21.15 il film commedia "Ti ricordi di me?", interpretato da Ambra Angiolini, Paolo Calabresi, Edoardo Leo, Susy Laude, Ennio Fantastichini, Manuel Pischedda, Pia Englebert, e con la regia di Rolando Ravello. Nello studio di una terapeuta si trovano tra gli altri pazienti due giovani, Bea e Ricky. Lei è piena di problemi, sia con il lavoro che con la sua famiglia, e soffre di perdita di memoria e di narcolessia, causate da choc emotivi. Lui, che soffre di cleptomania, e per vivere scrive fiabe per bambini, abita insieme ad una coppia. Quando i due si incontrano per la prima volta si innamora immediatamente di Bea e inizia a corteggiarla, anche se in modo molto buffo, ma ostinatamente. Alle 22.55 il documentario "Radici - L'altra faccia dell'immigrazione", con la puntata dedicata al Messico. Nel programma si entra in profondità nel mondo dell’immigrazione, sia di quella clandestina che di quella legale, cercando di scoprirne i problemi.

Su Rai 4, dalle 21.00, la serie poliziesca "Criminal Minds", con il quarto episodio della ottava stagione, intitolato "Il complesso di Dio". La squadra dell’FBI si è arricchita di un nuovo elemento, una esperta di linguistica, in questo episodio le indagini si concentrano su due casi di omicidio, avvenuti in due diverse città, ma con molte somiglianze tra loro, oltre che sulla caccia ad un killer che uccide le prostitute. Su Rai 5, alle 21.15, va in onda il documentario intitolato "Soup Cans and Superstars", nel quale il critico d’arte inglese, Alastair Sooke intervista degli artisti che fanno parte di un movimento molto particolare, che si ispira alle immagini contenute nelle insegne e nei cartelloni della pubblicità presenti nelle varie città americane. Tra questi anche Roy Lichtenstein e Andy Warhol. Su Rai Movie alle 21,10 il film drammatico "Revenge - Vendetta" con protagonista principale un pilota di aerei da combattimento, Cochran.

Dopo aver subito un esaurimento nervoso, Cochran decide di lasciare la vita militare e si dirige verso il Messico per trovare un suo amico, Tiburon, che nel corso degli anni è divenuto un mafioso molto potente. Insieme a lui c’è la moglie, che Tiburon tiranneggia in modo pesante. Tra Cochran e la moglie dell’amico scocca la scintilla amorosa, ma quando Tiburon scopre la tresca si vendica, sia sull’ex pilota, riducendolo in fin di vita, che sulla moglie, che viene sfigurata, è costretta a frequentare un bordello e prostituirsi. Dopo essersi ripreso, Cochran cerca la sua vendetta nei confronti di Tiburon. Diretto da Tony Scott ed interpretato da Kevin Costner, Madeleine Stowe, Anthony Quinn, e Tomas Milian. Su Rai Premium, dalle 21.20 il film drammatico "Il cuore nel pozzo", con Antonia Liskova, Sonia Aquino, Beppe Fiorello, Cesare Bocci, Alfredo Pea, Leo Gullotta e Mia Benedetta. Ambientato nell’Istria durante il 1943 e diretto da Alberto Negrin.

