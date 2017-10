STRISCIA LA NOTIZIA/ 6 milioni e mezzo di ascoltatori: di impatto il servizio sugli autobus notturni a Milano

Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti (Twitter)

“Striscia sfiora i 6 milioni e mezzo di telespettatori ed è ancora una volta il programma più visto della giornata”, annuncia il profilo Twitter di Striscia la notizia, che colleziona la nuova vittoria di ascolti nell’access prime time. La puntata del tg satirico di ieri, giovedì 5 ottobre, ha registrato una media di 4.795.000 spettatori con uno share del 18.9%, con picchi di ascolto davvero da record. Anche questa sera Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio puntano a fare un altro record: ce la faranno? Nei giorni scorsi i due conduttori hanno attirato l’attenzione per motivi molto diversi: se Iacchetti ha ricordato con affetto la sua ex fidanzata Maddalena Corvaglia, Greggio invece ha infastidito i tifosi del Genoa. Durante una delle ultime puntate di Striscia Greggi ha detto. “I giocatori erano così fermi che la gente diceva: Guarda, qua si sta allenando il Genoa!”. La battuta era riferita ai giocatori del Barcellona che in questi giorni hanno deciso di schierarsi a favore dell'indipendenza, comunicando che nessuno si sarebbe allenato alla Ciudad Deportiva ma rimanendo a braccia conserte come i cittadini.

LA SICUREZZA SUGLI AUTUBUS MILANESI

Nella puntata di ieri Striscia è tornata a parlare della sicurezza sugli autobus milanesi. L’altro giorno è stato mandato in onda in servizio che mostrava come gli autobus della linea 90 la notte siano spesso scenario di diversi episodi di degrado: chi fuma bordo, chi sputa, chi vomita, chi beve, chi infastidisce le donne e chi ruba. Nella puntata di ieri è stato mostrato che, sempre sull’autubus di Milano, una donna araba dopo aver assistito al furto di un cellulare, affrontava il ladro e restituiva il telefono al legittimo proprietario.

