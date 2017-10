Suburra, La Serie/ Da oggi su Netflix: trama, cast e dichiarazioni di attori e produttori (6 ottobre)

Suburra - La Serie

Suburra - La Serie, debutta su Netflix. Un mix perfetto tra Mafia Capitale e romanzo di formazione, per un progetto che ci racconterà in dieci episodi, ciò che succede a Roma tra Stato, Chiesa e famiglia con niente di "sacro" alle spalle e una visione profana che punta il suo sguardo verso la criminalità organizzata. Suburra ha un bel primato e vantaggio: essere la prima serie italiana proposta sulla celebre piattaforma. Prodotta da Cattleya in collaborazione con Rai Fiction, verrà distribuita da oggi in 190 paesi diversi raggiungendo un pubblico di ben 100 milioni di abbonati. La serie, si propone come una specie di prequel di Suburra, film del 2015 di Stefano Sollina ispirato al romanzo di Giancarlo De Cataldo e Carlo Bonini. "La scelta del prequel - spiega Gina Gardini, produttrice della serie per Cattleya - ci ha dato più libertà di movimento proprio rispetto al film". Al centro della trama di Suburra, troviamo tre giovani e futuri criminali alle prese con le loro spiccate ambizioni di potere. I tre, dovranno allearsi per "integrarsi" e fronteggiare la guerra in atto. Troveremo quindi, l'immaturo Numero 8 di Ostia (Alessandro Borghi), il sinti Spadino (Giacomo Ferrara) e l'universitario-pusher di Roma Nord Lele (Eduardo Valdarnini).

Suburra, la prima serie italiana arriva su Netflix

Nel corso di Suburra, ad indossare i panni del Numero 8, esattamente come nel film, ritroveremo ancora Alessandro Borghi che, durante la Mostra di Venezia ha avuto modo di approfondire la questione: "Ho dovuto smontare il Numero 8 del film e ricostruirne un altro meno consapevole del concetto di potere e di come maneggiarlo, visto che il personaggio nella serie è molto più giovane e inesperto, oltre che inserito in dinamiche familiari che danno una dimensione emotiva alla serie e la svincolano dal ganster movie o dalla serie crime in senso stretto", ha confessato. Michele Placido e Andrea Molaioli, hanno firmato la regia della serie con Giuseppe Capotondi. A tal proposito, hanno svelato di avere scelto dei protagonisti volutamente giovani per raccontare il personaggio in maniera forte: "Abbiamo cercato di far venire fuori quella fame millenaria di conquista del cittadino di Roma, città dove si impara a sopravvivere. E dove il cinismo diventa un'arma per sdrammatizzare anche le situazioni più tragiche", hanno confidato. Di seguito, parlano anche di Mafia Capitale che, dopo la “sorpresa” in negativo, ha comunque offerto numerosissimi spunti per la narrazione.

Suburra, ecco il cast della serie

Suburra, divisa in dieci episodi, racconterà i venti giorni tra l'annuncio delle dimissioni e la decadenza del Sindaco di Roma. Ogni puntata quindi, si aprirà con una prefazione fortissima con un approfondito riassunto di ciò che precederà l'accaduto. Il telespettatore quindi, sarà il vivo protagonista del flusso emozionale dell'intera serie. Nel cast, oltre a Borgi, Ferrara e Valdarnini, troviamo anche: Francesco Acquaroli, Filippo Nigro, Claudia Gerini, Adamo Dionisi, Barbara Chichiarelli, Federico Tocci e Gerasimos Skiaderesis. "Che la serie sia disponibile in 190 paesi un certo effetto lo fa - ammette Acquaroli - ma noi non abbiamo dovuto preoccuparci più di tanto di questo sul set, perché il lavoro per rendere internazionale la storia era già stato fatto a monte, con una scrittura sapiente tra specificità territoriale e linguaggio universale". In ultimo, Gina Gardini produttrice della serie, non si dice impaurita sull'effetto che Roma potrà fare al mondo: "È intrattenimento. Come dire che uno giudica gli Usa dalle serie crime americane. O che uno non va a Los Angeles perché ha letto o visto 'L.A. Confidential'...".

