TALE E QUALE SHOW 2017 / Perché oggi non va in onda? Italia Macedonia sposta l'appuntamento a domani 7 Ottobre

Tale e Quale Show 2017

Come già anticipato dal conduttore nel corso dell'ultima puntata, oggi Tale e Quale Show non andrà in onda. Il popolare programma condotto da Carlo Conti, infatti, questa sera lascerà spazio alla partita in vista delle qualificazioni per il Mondiale di calcio 2018 e tornerà, con tutto il suo cast, già a partire da domani. Slitta quindi di un giorno l'appuntamento con le imitazioni più divertenti della tv, che anche nella prossima puntata, in onda come sempre a partire dalle 21.25, vedrà i protagonisti vestire i panni delle principali star della musica nazionale e internazionale. A giudicare le loro performance, come sempre, ci sarà una giuria d'eccezione formata da Enrico Montesano e Christian De Sica e capitanata dalla "regina" del parterre Loretta Goggi. La prima fila si arricchirà inoltre del parere di un ospite esterno, che seguirà passo passo tutte le esibizioni e, con i suoi giudizi, parteciperà attivamente alla stesura della classifica finale.

LE IMITAZIONI DEL NUOVO APPUNTAMENTO

In attesa della nuova sfida di Tale e Quale Show, che per questa settimana si disputerà di sabato, vi ricordiamo le trasformazioni alle quali dovranno sottoporsi i concorrenti nella puntata in onda domani: Benedetta Mazza dovrà cercare di recuperare lo svantaggio vestendo i panni di Lorella Cuccarini, Federico Angelucci dovrà confermare il suo successo interpretando Mika, Annalisa Minetti dovrà rifarsi con l'imitazione di Chiara, Piero Mazzocchetti metterà a dura prova le sue capacità mimetiche portando in scena Roby Facchinetti e Alessia Macari cercherà di dare prova di grande talento con la sua Jennifer Lopez. Platinette sarà invece Iva Zanicchi, Valeria Altobelli vestirà i panni di Donatella Rettore e Marco Carta, dopo il successo nei panni di Riccardo Cocciante, dovrà portare in scena il suo miglior Bon Jovi. La serata vedrà inoltre Filippo Bisciglia interpretare Franco Califano, Donatella Rettore calarsi nel ruolo di Gabriella Ferri ed Edy Angelillo in quello dell'amatissima Donna Summer.

