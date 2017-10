TANGO & CASH/ Su Iris il film con Sylvester Stallone e Kurt Russell (oggi, 6 ottobre 2017)

Il film in seconda serata su Iris

SYLVESTER STALLONE NEL CAST CON KURT RUSSELL

Tango & Cash va in onda su Iris oggi, venerdì 6 ottobre 2017, alle ore 23.25. Il film d'azione è stato prodotto da John Peters nel 1989 con la regia di Andrej Koncalovskj che tra l’altro venne rimpiazzato nel corso delle riprese da Albert Magnoli. Il soggetto e la sceneggiatura sono state ideate e scritte da Randy Feldman, il montaggio è stato eseguito da Robert A. Ferretti e le musiche sono state composte da Harold Faltermeyer mentre la scenografia è stata realizzata da J. Michael Riva. Nel cast sono presenti attori di spessore tra cui Sylvester Stallone, Kurt Russell, Teri Hatcher, Jack Palance, Brion James e James Hong. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

TANGO & CASH, LA TRAMA DEL FILM

Raymond Tango (Sylvester Stallone) e Gabriel Cash (Kurt Russell) sono due agenti di polizia della narcotici dai caratteri opposti e spesso agli antipodi. Il primo è un tipo ordinato e preciso, mentre Cash è molto più caotico e confusionario. Grazie al loro operato, nella bella Los Angeles si respira l’ordine in quanto i due poliziotti hanno portato a segno una serie di colpi contro il narcotraffico presente in città. Proprio per questo lavoro che eseguono brillantemente, Ray e Gabe si sono attirate le ire del potente boss malavitoso Perret (Jack Palance) che è oramai stanco di vedere i suoi affari finire in rovina a causa dei due poliziotti. Decide perciò di entrare in alleanza con altri due boss, Lopez e Quan per poter trovare insieme il modo di eliminarli dalla circolazione una volta per tutte. Decidono allora di far ricadere su di loro la colpa di un omicidio efferato nei confronti di un noto agente federale. Per loro allora si aprono le porte del carcere, i due dovranno scontare diciotto mesi di reclusione in un penitenziario di massima sicurezza. Tuttavia però mentre tutti i detenuti provano a far del male a Ray e Gabe, questi riescono ad entrare nelle grazie del direttore del carcere che li aiuta e offre loro una via di fuga. Dopo una serie di avventurose peripezie i due poliziotti ritornano alla libertà, ma ora sono due ricercati. Il capo di Tango però decide di aiutarli, pian piano allora, riescono a smantellare tutte le accuse messe in piedi da Perret nei loro confronti decisi ad affrontare in una battaglia a colpi di pistola il feroce boss che nel frattempo ha fatto rapire la sorella di Ray, si cui tra l’altro è anche innamorato Gabe. Per fortuna i due validi ed esperti poliziotti hanno la meglio, Perret e i suoi uomini vengono uccisi, mentre loro rientrano in servizio con tutti gli onori.

