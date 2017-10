TI RICORDI DI ME?/ Su Rai 3 il film con Ambra Angiolini e Edoardo Leo (oggi, 6 ottobre 2017)

La commedia in prima serata su Rai 3

NEL CAST AMBRA ANGIOLINI

Ti ricordi di me? va in onda su Rai 3 oggi, venerdì 6 ottobre 2017, alle ore 21,15. La commedia sentimentale è stata realizzata nel 2014 e prodotta dalla casa cinematografica della Lotus Production in collaborazione con Rai Cinema e la MibAct. La regia è di Rolando Ravello con il soggetto che è stato scritto da Massimiliano Bruno mentre la sceneggiatura è frutto del lavoro di Paolo Genovese, Edoardo Falcone ed Edoardo Leo. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Gianluca Misiti, i costumi indossati sul set sono frutto del lavoro di Giuliana Cau mentre il montaggio è stato realizzato da Clelio Benevento. Nel cast sono presenti Ambra Angiolini, Edoardo Leo, Paolo Calabresi, Susy Laude ed Ennio Fantastichini. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

TI RICORDI DI ME?, LA TRAMA DEL FILM

Beatrice (Ambra Angiolini) è una giovane maestra elementare fidanzata con Amedeo (Ennio Fantastichini), uomo molto ricco e con molti anni più di lei. Beatrice però da molti anni soffre di narcolessia e di perdita di memoria. Questo è il motivo per il quale Beatrice è costretta a sottoporsi a sedute dalla psicoterapeuta. È proprio qui che incontra Roberto (Edoardo Leo), anch’egli in cura dalla stessa dottoressa soffrendo di cleptomania. Roberto sin da subito è attratto da Beatrice, e così inizia a corteggiarla. Pian piano i due si innamorano e il ragazzo subito viene a conoscenza del fatto che se posta dinnanzi a particolari stress emotivi, Beatrice rimane vittima di amnesie. Questo ha condizionato da sempre la vita di Beatrice che per questo motivo ha deciso di scrivere tutti gli avvenimenti più importanti della sua vita all’interno di un libro rosso dal quale non si separa mai. Un giorno però mentre è al lavoro, Beatrice ha uno dei suoi attacchi dopo aver scoperto che Amedeo la tradisce. Questo choc le fa perdere la memoria e di conseguenza non si presenta più agli incontri dalla psicoterapeuta. Roberto non sa cosa pensare ma un giorno la ritrova in un supermercato e grazie ai suoi modi di fare riesce a riconquistarla. Beatrice e Roberto si sposano, hanno un bimbo e stanno insieme da ben sei anni ma un giorno a causa di una nuova amnesia Beatrice non avendo più con se il libro rosso perde tutta la memoria e scompare per sempre. Roberto trascorre un anno a rintracciarla e poi grazie ad un suo amico poliziotto scopre che è in Svizzera dove vive insieme ad Amedeo. Qui con molta fatica riesce a parlare con Beatrice la quale veramente non ricorda nulla di ciò che è stata la sua vita insieme a Roberto. Tuttavia, mentre Roberto sconsolato va via, a Beatrice viene in mente qualcosa e così lo raggiunge con grande entusiasmo dell’uomo che è convinto di poterla conquistare nuovamente.

