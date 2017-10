UN POSTO AL SOLE / La difficile scelta di Niko Poggi: difenderà un cliente difficile?

Un posto al sole

È tempo di decisioni importanti oggi a Un posto al sole e anche Niko Poggi sarà chiamato a fare una scelta che potrebbe portare alla tanto desiderata crescita professionale. Lo Studio Navarra, infatti, ancora non riesce ad ottenere quel successo che merita e solo un cliente importante e sulla bocca di tutti potrebbe permettergli di ottenere la svolta. Ecco perché Ugo, dopo avere letto una articolo sul giornale, ha proposto al collega di difendere Luca Grimaldi, il poliziotto che aveva causato seri problemi al povero Vittorio (con tutte le ben note motivazioni e conseguenze). L'ex amico di Franco è rimasto senza un avvocato a pochi giorni dal processo e i giovani Niko e Ugo potrebbero essere proprio le persone perfette per sostenerlo. Sulle prime, il figlio di Giulia ha tergiversato, conoscendo la storia di Grimaldi, ai ferri corti proprio con la sorella Angela. Ma le spiegazioni di Ugo sono state più che convincenti per mettere da parte le divergenze del passato.

Niko a colloquio con Luca Grimaldi

Nonostante i comprensibili dubbi iniziali, nella puntata odierna di Un posto al sole Niko accetterà di recarsi in carcere per approfondire la questione con Luca Grimaldi. Inutile aggiungere che il poliziotto resterà sorpreso nel trovarsi davanti ad un abitante di Palazzo Palladini, oltre che fratello di una delle sue più grandi nemiche. Quale sarà la sua reazione? Accetterà la proposta dello studio Navarra che potrà così dare un'importante svolta alla sua carriera? Nella puntata di questa sera di Upas, verrà concesso ampio spazio ad un tema decisamente più leggero ovvero all'imminente pensionamento di Otello. Quest'ultimo apprenderà la sua data di congedo e lo stesso faranno i suoi colleghi. Mariella penserà quindi di organizzare all'amico e vicino di casa una festa a sorpresa, anche se non tutto andrà come da lei previsto. Ancora una volta Otello si dimostrerà un uomo estremamente ostico da soddisfare...

