UNA VITA / Fabiana mantiene la sua versione dei fatti: chi la salverà dalla condanna?

Il Segreto

Ancora problemi per Fabiana nelle attuali trame di Una Vita. La domestica infatti si trova in carcere dopo essersi autoaccusata della morte di Ursula e ha mantenuto tale versione dei fatti nonostante Mauro non abbia creduto ad una delle sue parole. La situazione ieri si è complicata a causa dell'ennesimo terribile gesto di Cayetana che si è rifiutata di pagare un avvocato alla madre, abbandonandola di fatto al suo destino. La dark lady si è riconfermata persona fredda e crudele e neppure l'affetto per la propria madre le ha fatto cambiare idea. Per questo la domestica per qualche istante ha persino pensato di fare un passo indietro anche se tale dubbio non avrà seguito. Nell'episodio di oggi pomeriggio, infatti, la vedremo ancora sconsolata ma comunque decisa a portare avanti quanto iniziato. Anche se distrutta, manterrà la sua versione dei fatti continuando a proclamarsi colpevole. Non sospetterà però che una misteriosa donna incappucciata continuerà a vagare per i corridoi di Acacias 38. Sarà lei il punto di svolta per queste indagini?

Fabiana continua a proteggere Cayetana, Huertas ha un'idea...

Ci sarà grande apprensione nella puntata di oggi di Una Vita per le sorti di Fabiana: se Cayetana non vorrà saperne della madre, diverso sarà il caso delle sue amiche della soffitta, che non potranno credere alla colpevolezza della loro collega. E sempre parlando delle domestiche di Acacias 38, dovremo oramai prepararci a fare i conti con la bella Huertas, che Trini ha assunto per i lavori nel suo appartamento. La moglie di Ramon sarà felice per la sua collaboratrice, almeno fino a quanto la nuova arrivata avrà una proposta che nessuno nel palazzo cittadino aveva fatto prima di allora: chiederà un contratto di lavoro messo nero su bianco. Trini non potrà credere alle sue orecchie: andrà fino in fondo in questa nuova collaborazione che non promette nulla di buono sotto ogni punto di vista? E anche per Casilda ci sarà più di qualche grattacapo da affrontare...

© Riproduzione Riservata.