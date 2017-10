UOMINI E DONNE/ Anticipazioni, Elga Profili svela tutto: ecco il fine del programma (Trono Over)

Gemma Galgani

Elga Profili, ex dama del trono over di Uomini e Donne, torna a parlare del programma di cui, negli anni scorsi, è stata una vera protagonista. Dopo aver lasciato la trasmissione di Maria De Filippi senza amore, Elga Profili, attraverso una serie di filmati pubblicati sui social, sta svelando cosa accade realmente nel programma. La Profili, infatti, nei video precedenti, ha rivelato come tutto ciò che accade nel programma non sia totalmente vero dal momento che, essendo un programma registrato, molte parti vengono tagliate. L’ex dama, inoltre, ha rivelato che le registrazioni avvengono un giorno a settimana e che le dame e i cavalieri non vengono assolutamente pagati contrariamente agli opinionisti. Nelle scorse ore, la dama è tornata a colpire. Elga, infatti, ha spiazzato i suoi ammiratori con un nuovo video in cui ha svelato il vero obiettivo del programma. “E’ veramente la ricerca dell’anima gemella il filo conduttore della trasmissione?”, si domanda l’ex dama del Trono Over - “La risposta è no perché se fosse così sarebbe tipo un’agenzia matrimoniale: tutti contenti però nessun interesse. Il motivo conduttore è il conflitto che viene fomentato”, conclude l’ex dama.

GEMMA E RICCARDO, SARA’ AMORE?

Gemma Galgani continua a portare avanti la sua conoscenza con Riccardo. Dopo il due di picche ricevuto da Gianfranco, la dama del trono over di Uomini e Donne ha voltato subito pagina cominciando a frequentare Riccardo con cui c’è stato già un bacio. Nel corso dell’ultima registrazione del trono over, Gemma e Riccardo hanno confessato di aver trascorso dei piacevoli momenti insieme, scambiandosi carezze e coccole. Il cavaliere, però, non vuole chiudere la porta ad altre dame e questa scelta ha deluso la Galgani che è poi apparsa molto infastidita dall’intromissione di Giorgio Manetti che le ha chiesto se sentisse la mancanza dei suoi baci. Nel bene e nel male, dunque, Gemma continua ad essere la protagonista delle puntate del trono over. Nonostante le critiche, la Galgani è sempre più la star del programma al punto che a lei è dedicata la maggior parte del tempo a disposizione.

