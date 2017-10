UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: Mattia Marciano e Paolo Crivellin sempre più rivali per Angela (Trono Classico)

Trono Classico

Dopo Vittoria Deganello, Mattia Marciano e Paolo Crivellin sono pronti a farsi la guerra per Angela. La corteggiatrice, nel corso dell’ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne, si è dichiarata per Paolo rivelando di essere più interessata a conoscere l’ex tentatore di Temptation Island 2017. Come svelano le talpe del Vicolo delle News, però, pare che la scelta di Angela sia stata particolarmente sofferta. La corteggiatrice, infatti, non avrebbe fatto una scelta di cuore ma solo di testa, dettata dalla paura di non essere la scelta di Mattia che appare sempre più preso da Vittoria. Nel corso della registrazione, Mattia Marciano ha cercato in tutti i modi di convincere Angela a cambiare idea. “Non scegliere Paolo solo perché pensi che scelgo Vittoria, Vittoria non è la scelta!!!”, si legge sul Vicolo. Angela, però, non sembra intenzionata a cambiare idea mentre Paolo Crivellin si gode la sua piccola vittoria. Il trono di Paolo, però, non appassiona più di tanto il pubblico. Il tronista, infatti, a parte le rivalità con Mattia Marciano, non sta regalando esterne emozionanti e, al momento, non ha ancora creato un vero legame con nessuna delle sue corteggiatrici. Comincerà a sciogliersi nella prossima puntata proprio con Angela?

TANTI DUBBI SU VITTORIA DEGANELLO

Chi non convince pubblico e opinionisti è Vittoria Deganello. La corteggiatrice, dopo essere uscita in esterna sia con Mattia che con Paolo, si è dichiarata per Marciano con il quale è apparsa subito molto in sintonia. Tuttavia, a scatenare i dubbi del pubblico è la conoscenza social tra Mattia e Vittoria che, durante l’estate, hanno rischiato d’incontrarsi tramite Andrea Damante. I due, però, hanno giurato di non essersi mai visti ma nessuno è pronto a mettere la mano sul fuoco. Vittoria, infatti, non ha mosso un dito di fronte all’atteggiamento assunto da Mattia con Angela. Il tronista napoletano ha più volte sottolineato di non avere ancora scelto e ha pregato Angela di ripensare alla sua scelta di dichiararsi per Paolo. Di fronte a tutto questo, Vittoria è rimasta impassibile e gli opinionisti cominciano a pensare che tra lei e Mattia ci sia stato più di un semplice contatto social. Mario, inoltre, la considera poco spontanea mentre Gianni Sperti non crede al suo interesse al punto che, come scrive il Vicolo delle News, si lascia andare alla seguente frase: “se ti piaceva potevi chiedere il suo numero prima”. Vittoria, dunque, è la pecora nera della nuova stagione di Uomini e Donne?

