Uomini e Donne Oggi / In onda il Trono Over: nuova fiamma per Giorgio Manetti! (6 ottobre 2017)

Gemma Galgani Giorgio Manetti

La settimana di Uomini e Donne si conclude con la terza ed ultima parte del Trono Over. Dopo le frequentazioni di Titti, le presentazioni di due new entry e la diretta Facebook, oggi torna al centro dello studio il cavaliere più apprezzato e corteggiato si sempre: Giorgio Manetti. Il "gabbiano" ha incontrato Mariangela, con la quale è stato a cena, e oggi lui la chiama "Angy". I due confermano di essersi trovati bene, poi però l'attenzione passa sulla storia avuta con Gemma. Giorgio tiene infatti a precisare che si è trattata di un’eccezione e che lei non è il suo target. Giorgio Manetti è uscito anche con Federica: anche con lei cena e chiacchiere, poi però la dama molto disinvolta lo invita a cena a casa sua promettendogli di non toccarlo nemmeno con un dito, però si scambiano un bacio.

GELOSIE, UN BACIO E UNA SORPRESA "CANORA"

Federica svela però di essere uscita anche con Gaetano. Il cavaliere pare non essere proprio entusiasta di quanto visto con Giorgio, soprattutto guardando il bacio che i due si sono scambiati in esterna. Gaetano fa allora presente questo suo disagio, intanto la dama dichiara di voler continuare a frequentare entra,bi ma lui non lo accetta così si defila abbastanza irritato. Marco condivide e si associa a Gaetano, intanto Giorgio balla con Mariangela, mentre Federica parla con Gaetano per chiarire la situazione. Intanto ecco una sorpresa per Gemma: il nuovo arrivato Giancarlo, su suggerimento di Tina, le canta “Sabato pomeriggio” molto bene e lei apprezza e si lascia travolgere dall’emozione. Si conclude la puntata con novità sulle richieste da Facebook e col ballo di Emy e il signor Ubaldo, che le interessa.

