VERONICA BERTI/ La moglie di Bocelli, "Non sono stata subito la donna della sua vita" (Matrix Chiambretti)

Andrea Bocelli e Veronica Berti

RARA APPARIZIONE TELEVISIVA

Nella seconda serata di Canale 5 va in onda Matrix Chiambretti. Una partenza all’insegna del gentil sesso con tantissimi ospiti donne ed in particolare con Veronica Berti, seconda moglie di Andrea Bocelli. Per la Berti si tratta di una delle rare apparizioni televisiva in oltre 15 anni di convivenza con il maestro italiano per cui sarà piuttosto interessante conoscere dalla sua voce curiosità, chicche ed aneddoti relativi alla vita sentimentale e professionale di uno dei più grandi tenori di sempre. L’ultima apparizione della Berti è stata nel corso di Domenica Live in cui ha parlato di come si siano conosciuti e della sua gelosia: “Avevo poco più di 20 anni quando l’ho conosciuto. Ci siamo incontrati nel corso di una festa alla quale nessuno di noi avrebbe voluto partecipare. È stato il destino a spingermi a partecipare. Lui ha una predisposizione notevole verso il mondo femminile, diciamo che il genere gli interessa parecchio. Se ha pensato che ero la donna della sua vita appena mi ha stretto la mano? Non credo. Penso avesse solo stabilito già in quel momento che gli piacevo”.

VERONICA BERTI HA RUBATO IL CUORE AD ANDREA BOCELLI

Veronica Berti è diventata la moglie del celebre tenore Andrea Bocelli dal 2014 ma in realtà è la sua compagna di vita da oltre 15 anni. Il loro è stato e continua ad essere un amore molto intenso che si rinnova di giorno come del resto ha confermato recentemente lo stesso Andrea Bocelli nonostante una differenza di età di ben 25 anni. In particolare Bocelli ha rilasciato un’intervista a Vanity Fair in cui ha ribadito la passione e l’amore per la sua attuale moglie: “Abbiamo combattuto insieme, abbiamo affrontato il vento a mani aperte, abbiamo vissuto insieme, al ritmo di ventiquattro ore su ventiquattro, per molti anni. E ancora oggi, a ogni levarsi del sole, rinnoviamo il desiderio d’essere uno al fianco dell’altro. È diventata la donna della mia vita dal primo contatto in quella festa a Ferrara: compagna, amica, amante. Veronica mi ha stroncato 'la carriera'. Ci siamo sposati, e ci amiamo moltissimo”.

© Riproduzione Riservata.