Wanda Nara e Mauro Icardi in crisi?/ La moglie del bomber argentino smentisce i rumors con un topless

Wanda Nara

Wanda Nara e Mauro Icardi sono ufficialmente in crisi? E’ la domanda che ha già fatto il giro del web e a cui ha risposto la signora Icardi con la sua solita ironia. Felice e innamorata del capitano dell’Inter, Wanda Nara che, negli ultimi anni ha fatto parlare di sé non solo per il triangolo amoroso con Icardi, suo attuale marito, e con l’ex marito Maxi Lopez, ma anche per le sue pose mozzafiato. Dotata di un fisico formoso che riesce a tenere in forma nonostante le cinque gravidanze, Wanda Nara, in queste ore, ha cercato di mettere a tacere le voci che la vorrebbero in crisi con Icardi. Tutto è partito da un tweet della moglie-manager di Mauro che ha scritto: “You love me?”. Una domanda chiara e diretta che, però, è rimasta senza risposta per ora. Di fronte al silenzio del compagno, Wanda Nara ha deciso di rimuoverlo scatenando il gossip argentino. I giornali sudamericani, infatti, sono convinti che tra Wanda Nara e Mauro Icardi qualcosa si sia rotto. Per smentire tutti i rumors, la Nara ha pubblicato sui social un video bollente in cui mostra il topless mozzafiato lasciando tutti senza fiato. Anche Icardi non dice una parola alimentando ulteriormente i pettegolezzi nonostante lei, ai giornali argentini, continui a ripetere: “Va tutto bene”.

MOMENTO DIFFICILE PER MAURO ICARDI

Se nell’Inter, con Luciano Spalletti, Mauro Icardi è tornato ad essere il leader indiscusso della squadra, lo stesso non più dirsi con l’Argentina. Il bomber nerazzurro, infatti, è rimasto per novanta minuti in panchina mentre la sua Argentina si giocava la qualificazione ai Mondiali 2017. Wanda Nara, sugli spalti a fare il tifo per lui, dunque, non ha potuto esultare per una prodezza del marito. Per Icardi, dunque, non è un bel periodo. Oltre a dover mandare giù il boccone amaro per la sua Argentina, Mauro non starebbe attraversando un bel periodo con Wanda Nara, madre delle sue bambine. Al momento, però, nessuno dei due conferma la crisi al punto che la signora Icardi cerca di cancellare tutti i rumors mostrandosi serena in topless.

© Riproduzione Riservata.