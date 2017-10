X FACTOR 2017 ed.11 / Band e under uomini, i concorrenti agli Home visit di Fedez e Manuel Anelli (Bootcamp)

X Factor 11

La prima puntata dei Bootcamp di X Factor 2017 ha visto l’assegnazione della categoria under uomini a Fedez e dei gruppi a Manuel Agnelli. Ad andare agli Home visit nel primo caso sono stati Gabriele Esposito, Kamless Kishnan, Samuel Storm, Lorenzo Bonamano e Domenico Arezzo, mentre nel secondo Ros, Ana e Carolina, Maneskin, Heron Temple e Sam & Stenn. Vediamo i top e i flop di questa puntata divisi per categoria. Tra le band i Ros lasciano il segno e convincono anche cantando in italiano, con una versione fresca i “Svalutation” di Adriano Celentano. Sam & Stenn meritano un buon voto per la simpatia, dato che riescono a far sorridere a crepapelle Mara Maionchi. Negativa la performance dei Belize: già alle audition gli era stato fatto notare che le cover non erano un loro pezzo forte, ma hanno deciso di proporne un’altra. The Sunset riescono a fare peggio, con una versione de “Il diario degli errori” che non piace a nessuno.

Tra gli under uomini, Samuel Storm sembra avere le carte in regola per vincere X Factor 11, mentre Gabriele Esposito è stato bravissimo a tenersi stretta quella sedia che l’anno scorso Arisa gli aveva tolto. Per quanto riguarda i flop, Andrea Uboldi si “inceppa” in partenza e questo per un rapper non è proprio il massimo. Al di là di questo, anche gli altri giudici hanno capito la scelta di Fedez di escluderlo. Giorgio Schino “urla” un po’ troppo un brano dei Negramaro e vista la concorrenza non riesce a prendersi la sedia.

