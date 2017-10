ALESSIA MACARI E' JENNIFER LOPEZ/ Video, prova a rifarsi dopo l'imitazione della Tatangelo (Tale e Quale Show)

Alessia Macari

PER LEI ‘ON THE FLOOR’ DI JENNIFER LOPEZ

Terzo appuntamento stagionale con il divertente programma televisivo Tale e Quale Show in onda su Rai 1 per la conduzione di Carlo Conti. Come consuetudine c’è grande attesa negli appassionati fan della trasmissione per vedere i propri beniamini interpretare personaggi che hanno fatto la storia della musica. Alla showgirl laziale Alessia Macari dopo aver vestito i panni di Anna Tatangelo nella scorsa puntata, tocca trasformarsi nella poliedrica Jennifer Lopez per cantare il pezzo On the Floor. Si tratta di un brano pubblicato nel mese di febbraio del 2011, primo singolo di lancio dell’album Love?. È stato scritto dal rapper Pitbull assieme a Chico De Oliveira e prodotto dalla casa discografica della Island Def Jam. Rappresenta ancora tutt’oggi il maggior successo della Lopez in quanto a vendite con i suoi otto milioni di copie vendute in tutto il mondo (quarto nel 2011).

ALESSIA MACARI POCO INCISIVA COME ‘ANNA TATANGELO’

Nella scorsa puntata di Tale e Quale Show mandata in onda su Rai 1 venerdì 29 settembre, Alessia Macari ha dovuto interpretare Alessia Tatangelo nel brano sanremese Essere una donna. Una performance che di certo non è stata all’altezza della precedente con la Macari che ha pagato dazio sia per timbro di voce e sia per evidente differenze fisiche che il trucco e il parrucco non sono riusciti a limare. Tutto sommato non sono mancati i passaggi in cui la vincitrice dell’ultima edizione del GF Vip, ha dimostrato di aver studiato nel corso della settimana avvicinandosi moltissimo alla versione della Tatangelo. La giuria non ha premiato oltremodo la concorrente: la Goggi ed il quarto giudice Beppe Fiorello le hanno dato il minimo (5 punti), Enrico Montesano invece le ha dato 7 punti e Christian De Sica si è spinto fino agli 8 punti. Alla fine il responso finale è stato di 25 a cui si sono sommati ulteriori 5 punti chiudendo così al penultimo posto. Clicca qui per rivedere la performance di Alessia Macari nelle vesti di Anna Tatangelo.

© Riproduzione Riservata.