Annalisa Minetti è Chiara Galliazzo/ Video, dopo l'imitazione di Anastacia senza successo (Tale e Quale Show)

Annalisa Minetti a Tale e Quale Show 2017 (screenshot)

Terza puntata della nuova stagione di Tale e Quale Show 2017, Annalisa Minetti è Chiara. Dopo il sesto posto della scorsa puntata con la sua interpretazione di Anastacia, a pari merito con Benedetta Mazza a quota 40 punti, la cantante di Rho è chiamata a vestire i panni della giovane cantautrice di Padova, vincitrice della sesta edizione di X Factor. Una prova difficile per la Minetti, che dovrà interiorizzare la voce delicata e profonda della Galiazzo e, allo stesso tempo, la sua forte personalità. A livello visivo il discorso è più semplice, anche grazie ai numerosi chili persi da Chiara ("Ho perso 12 chili" la recente ammissione dell'artista veneta): due fisici slanciati, due donne alte. Servirà soltanto qualche ritocco al viso e ai capelli dunque, la prova più difficile sarà quella vocale. Soprattutto se il brano assegnato sarà Nessun posto è casa mia...

IL PASSO INDIETRO CON ANASTACIA

Dopo aver vinto la prima puntata con la splendida imitazione di Celine Dion con il suo celebre pezzo All By Myself, Annalisa Minetti ha riscontrato qualche difficoltà in più nella scorsa puntata con I'm Outta Love di Anastacia: il timbro acuto e nasale della cantautrice americana non è stato facile da emulare, in particolare sul ritornello del noto brano di debutto dell'artista di Chicago, e infatti la sua performance non ha convinto la giuria composta da Christian De Sica, Enrico Montesano, Loretta Goggi ed il giudice speciale Beppe Fiorello. Giudizi non entusiasmanti ma comunque la cantante lombarda è riuscita ad ottenere 40 punti (11 punti da Beppe Fiorello, 6 punti da Enrico Montesano, 12 punti da Loretta Goggi, 11 punti da Christian De Sica),che le sono valsi il sesto posto in ex aequo con Benedetta Mazza e la sua sensuale versione di Toxic di Britney Spears.

ANNALISA MINETTI: "IL MIO FUTURO DOPO TALE E QUALE SHOW"

Una nuova ed intrigante avventura per Annalisa Minetti quella con Tale e Quale Show, con la cantante disposta a mettersi in gioco nei panni di colleghi e colleghe per crescere come persona ma non solo. E quale sarà il suo futuro una volta terminata questa terza edizione dello show condotto da Carlo Conti? E' stata la stessa Annalisa Minetti a parlarne: "Tanti progetti nel sociale. Con la mia associazione Iride stiamo organizzando una particolare manifestazione sportiva.

Un modo per riabilitare le persone alla vita. E' importante far conoscere certe realtà e noi artisti abbiamo la grande opportunità di rendere pubblico un messaggio. Perchè non farlo?", queste le parole dell'artista di Rho in un'intervista rilasciata a Il Giorno.

