BAKE OFF ITALIA 2017 / Eliminato, vincitore e le pagelle sesta puntata

Bake Off Italia 2017

Eliminata Viola, Grembiule Blu a Rosalind

Tra un dolce e l'altro non sono mancate le sorprese. Bake Off Italia 2017 ci ha regalato una sesta puntata divertente e ricca di colpi di scena. Il tema è la natura, con una prova che si è svolta in esterno. Come di consueto, Benedetta Parodi ha fatto da padrona di casa, ponendosi come collante tra la giuria e i concorrenti. La puntata è cominciata alla grande per Luigi, che si è messo in evidenza con la sua zebra nella Torta animalier. Male Rosalind, che si è ripresa nelle prove successive fino alla conquista del tanto desiderato Grembiule Blu. E' lei la vincitrice della puntata, mentre Luigi ancora una volta si è dovuto accontentare soltanto dei complimenti. Rosalind ha fatto breccia nel cuore di Knam al momento dell'assaggio finale. Il commento del giudice è stato eloquente: "Non c'è nessun errore, hai fatto tutto nel modo in cui andava svolto". Ha rischiato grosso Maria Grazia, che a più riprese si è fatta prendere dallo sconforto. Tanti errori e tanta imprecisione nelle sue opere, ma la giuria alla fine l'ha graziata e ha deciso di eliminare Viola.

Un verdetto che la concorrente non ha preso benissimo: "Sono abbastanza arrabbiata. In ogni caso sono arrivata a metà strada. Io non pensavo nemmeno di entrarci qua dentro". Puntata dopo puntata cresce la tensione, a pari passo con la difficoltà delle prove. Grande attesa per il prossimo appuntamento che si preannuncia molto complicato per i nostri pasticceri. Quella di ieri sera è stata una puntata originale, dunque pagelle da pollice in su per Bake Off Italia. E come vi abbiamo accennato, le sorprese non sono mancate durante la trasmissione. Una di queste durante la prova tecnica, con lo chef stellato Mauro Colagreco che ha chiesto ai ragazzi di preparare una Charlotte salata con spigola. Alcuni sono andati in crisi, come Maria Grazia. La sua mancata eliminazione ci ha stupito e a farne le spese è stata una volenterosa Viola. Chissà se nelle prossime puntate ci saranno altre prove di questo tipo, di certo i ragazzi dovranno essere pronti a tutto. A Bake Off le sorprese non finiscono mai.

