BENEDETTA MAZZA E' LORELLA CUCCARINI/ Dopo l'imitazione (tra polemiche) di Britney Spears (Tale e quale show)

Tale e Quale show

Benedetta Mazza è protagonista della nuova edizione di Tale e Quale Show e stasera 7 ottobre vestirà i panni di Lorella Cuccarini. Dopo aver prestato voce e volto a Britney Spears (seppur tra le polemiche), ora l'ex professoressa di Tale e Quale Qhow dovrà trasformarsi nella bella presentatrice, attrice e cantante, scoperta da Pippo Baudo che l'ha voluta in Fantastico. Probabilmente, la canzone scelta per la Mazza sarà La notte vola, singolo della Cuccarini pubblicato nel gennaio del 1989. Oltre alla voce di Lorella Cuccarini, per Benedetta Mazza l'impresa più ardua sarà quella di riproporre lo scanetato balletto di Lorella Cuccarini, eseguito dalla showgirl ad Odiens, storico programma condotto proprio dalla donna insieme a Ezio Greggio e Gianfranco D'Angelo. Altra canzone potenzialmente imitabile potrebbe essere Sugar sugar, altra hit storica di Lorella Cuccarini e anch'essa un vero e proprio evergreen della musica italiana.

BRITNEY SPEARS, LA DELUDENTE INTERPRETAZIONE

Benedetta Mazza, nella prima puntata di Tale e quale show, ha imitato Irene Grandi e il brano La tua ragazza sempre. Un buon debutto che ha convinto giudici e pubblico ma la Mazza, nel corso della puntata del 29 settembre, sembra non aver avuto lo stesso effetto. Infatti, riproporre Britney Spears è stata una missione ardua e fallimentare per l'ex spalla di Carlo Conti. Il brano scelto per l'imitazione era Toxic, elettronico e molto veloce, difficile da interpretare. La Mazza ha avuto tantissime critiche sul web e non solo dato che gli stessi giudici sono rimasti delusi dalla sua performance. Benedetta Mazza ha cercato di smorzare la tensione parlando delle sue abbondanti forme, diverse da quelle della Spears ma anche il web è stato impietoso. Infatti, la showgirl è stata criticata e molti Tweet sono stati veramente spietati. E' stato detto che non aveva voce e che ha anche stonata ma le è stato fatto l'augurio di migliorare nelle prossime puntate.

BENEDETTA MAZZA, CONTINUA LA CARRIERA IN TV

Benedetta Mazza, dopo essere stata per anni uno dei volti de L'Eredità, proprio al fianco di Carlo Conti, ha partecipato anche ad un altro programma di punta della Rai e cioè Pechino Express, per poi approdare a Tale e Quale Show. Insieme alla compagna di avventura Raffaella Modugno, la Mazza è stata una delle coppie più apprezzate dell'edizione 2015 del reality guidato da Costantino Della Gherardesca e ha confessato di aver provato delle grandi emozioni durante il programma, conoscendo dei posti e delle persone meravigliose. La Mazza, prima di approdare in tv, è stata anche modella e si è classificata quinta a Miss Italia nel 2008. Ha recitato in Amore 14 di Federico Moccia per poi farsi conoscere nel preserale di successo di Rai Uno.

