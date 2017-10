BIANCA ATZEI E L'INCIDENTE DI MAX BIAGGI/ La cantante si confessa dopo lo shock (Sabato Italiano)

Bianca Atzei e Max Biaggi a Sabato Italiano (LaPresse)

A Sabato Italiano, oggi, Bianca Atzei ripercorre l'incubo vissuto quest'estate. La caduta rovinosa di Max Biaggi aveva avuto conseguenze gravi sulla sua salute, anche se, almeno all'inizio, le cose sembravano essere destinate al peggio. Da troppi anni siamo abituati alle morti celebri nel mondo delle moto, vedi Kato nel 2003 o la tragedia piombata addosso al nostro Marco Simoncelli. Anche Max Biaggi sembrava dover seguire quel destino e invece, alla fine, le cose sono andate per il meglio: il centauro romano se l'è cavata con un polmone collassato e diverse fratture riportate lungo il corpo. Certo cose non da poco, è chiaro, ma bisogna considerare che i medici lo avevano dato praticamente per spacciato. Alla sua età il corpo non reagisce come quello di un ventenne e quella, per Max, poteva essere davvero la sua ultima corsa in moto. Di fatto, comunque, lo è stata: dopo il brutto spavento, Biaggi ha deciso che non avrebbe continuato la sua carriera. Troppi pericoli, troppi rischi all'orizzonte: meglio procedere su binari più tranquilli alla sua età. Se poi c'è anche Bianca Atzei, certo, le cose possono solo che migliorare...

MAX BIAGGI, UN LATIN LOVER

Max Biaggi è adesso felicemente fidanzato con la cantante Bianca Atzei, ma questo non cancella affatto il suo passato da latin lover. Max, benché da un punto di vista fisico non sia proprio un Narciso (la sua statura è piuttosto bassa, cosa comunque comune tra i motociclisti di un certo livello), le sue conquiste sono state tra le più invidiate dagli italiani. Nei bei tempi che furono, Max balzò all'onore della cronaca rosa per il suo fidanzamento con una delle più belle showgirls della tv italiana: Anna Falchi. La bella Anna, tifosissima di calcio (nota la sua passione per la S.S. Lazio), è stata al fianco del centauro romano prima di cedere il posto a un'altra bellissima della nostra televisione come Eleonora Pedron. Con la Pedron le cose si sono fatte più serie, visto che Max Biaggi ha avuto con lei anche due figli, ma questo non lo ha reso meno inquieto. Anzi. Ed ecco che anche con la Pedron arriva la rottura, seguita dall'amore con la cantante Bianca Atzei. Un amore che ha avuto degli alti e bassi ma che lo shock dell'incidente di lui ha senza ombra di dubbio rafforzato e cementato.

BAINCA ATZEI, UN FIGLIO CON MAX BIAGGI?

Dopo la disastrosa caduta avuta a Latina, Max Biaggi ha deciso di mettere la testa a posto. Quest'estate aveva rivelato a Vanity Fair di voler costruire una famiglia assieme alla giovane cantante, un po' come aveva fatto anche con Eleonora Pedron. Max, da sempre acerrimo nemico e rivale di Valentino Rossi, ha dichiarato di 'desiderare un figlio con Bianca, anzi due', facendo capire a tutti che, evidentemente, lo shock avuto a Latina doveva averlo cambiato considerevolmente. Sono state messe sui social le foto della Atzei intenta a cuare Max Biaggi in ospedale e lo stesso romano ha più volte fatto sapere alla sua compagna la più intima gratitudine per quei gesti d'amore. Quei gesti, non c'è dubbio, hanno senz'altro rafforzato un amore nato in sordina ma che a lungo andare ha conquistato sempre di più i due, che adesso appaiono come innamoratissimi. A Sabato Italiano si racconteranno come coppia e mostreranno il loro lato 'debole', quello più intimo e indifeso. Quello che colpisce certamente di più la gente, perchè avvicina i divi del piccolo schermo e dello sport, rendendoli quasi come loro.

