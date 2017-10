CLAUDIA GERINI/ "Le mie figlie sono un regalo, mi aiutano molto a imparare a essere felice" (Verissimo)

Claudia Gerini a Verissimo

“EMOZIONE UNICA A VENEZIA”

Tra gli ospiti che quest’oggi a Verissimo c’è anche l’attrice Claudia Gerini che dal prossimo 12 ottobre è protagonista nelle sale cinematografiche italiane con la commedia Nove lune e mezza. Un film diretto da Michela Andreozzi nel quale la Gerini si trova a recitare al fianco di Giorgio Pasotti, Lillo, Alessandro Tiberi e la stessa Michela Andreozzi. Tuttavia non si tratta dell’unica pellicola attualmente in programmazione al cinema in quanto l’attrice romana è protagonista anche nella insolita commedia musicale di Marco e Antonio Manetti, Ammore e malavita, con Carlo Buccirosso, Giampaolo Morelli e Serena Rossi. In una intervista rilasciata a Io Donna, la Gerini ha rimarcato la soddisfazione di essere ‘arrivata’ al Festival di Venezia proprio con questa pellicola: “E che soddisfazione arrivarci con una commedia come Ammore e malavitadei Manetti, una vera opera pop. Al festival ero stata diverse volte, anche come madrina. Ma trovarsi in Sala Grande alla proiezione ufficiale con un film in concorso, sentire la voce che scandisce: «Sono presenti in sala…», be’, inutile fare finta che non sia un’emozione unica”.

CLAUDIA GERINI E LE DUE FIGLIE ARTISTE

L’attrice romana Claudia Gerini in una recentissima interissima rilasciata alla rivista Io Donna, ha voluto parlare in maniera approfondita del proprio ambito familiare ed in particolare delle sue due figlie Rosa e Linda. La protagonista della commedia Nove lune e mezza, al cinema dal prossimo 12 ottobre, ha rimarcato come Rosa voglia ripercorrere le orme della madre immaginando un futuro nel mondo del cinema mentre Linda è maggiormente attratta dal mondo della danza. Queste le parole dell’attrice sulle sue due figlie: “Mi piace vederle crescere. Rosa ha 13 anni, quest’estate ha fatto la sua prima esperienza di attrice. È molto saggia e studiosa, tempo fa mi aveva detto: Mamma, ci ho riflettuto, io voglio fare l’attrice... Che segua la mia strada non mi spaventa né mi esalta, vediamo come va, per ora è venuto tutto naturale. L’importante è che la senta come una cosa sua. Ma mi fa piacere, non lo nego, che non abbia vissuto il mio lavoro come qualcosa di negativo. Linda ama la musica, la danza, ama il genere ginnastico-artistico. Le mie figlie sono un regalo, mi aiutano molto a imparare a essere felice”.

© Riproduzione Riservata.