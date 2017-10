CLAUDIO LIPPI E' AMANDA LEAR/ Video, l'imitazione di Elvis non ha "bucato" (Tale e Quale Show)

Claudio Lippi

INTERPRETERÀ TOMORROW DI AMANDA LEAR

Nuovo appuntamento questa sera su Rai 1 con il divertente programma Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti. Tante interpretazioni in scaletta tutte da seguire e gustare come nel caso dell’ex giudice Claudio Lippi che dopo aver interpretato Elvis Presley la scorsa settimana, questa sera sarà chiamato a vestire i panni di Amanda Lear nell’ever green Tomorrow. Una canzone di genere disco dance incisa nel 1997 da Amanda Lear con le etichette discografiche Polydor, Columbia Records e Ariola Records nonché terzo singolo estratto dall’album I Am a Photograph. È stato scritto dalla stessa cantante assieme a Rainer Pietsch e venne portato in gara nel 1977 a quella edizione di Un disco per l’estate. In Italia ebbe un grandissimo successo ottenendo il primo posto della classifica settimanale e chiudendo l’annata al tredicesimo posto tra i più venduti.

CLAUDIO LIPPI, IL SUO ELVIS VALE 30 PUNTI

Nella passata puntata di Tale e Quale Show, il buon Claudio Lippi ha dovuto suo malgrado interpretare una delle più grandi voci della storia della musica: quella di Elvis Presley nel romantico pezzo Love me tender. Il lavoro del trucco e parrucco è stato apprezzabile nelle intenzioni ma non nel risultato finale visto che Lippi è stato bersagliato per tutta la puntata con i vari Carlo Conti e giurati che gli hanno appioppato improponibili somiglianze come quella di Peppa Pig. La voce tutto sommato positiva anche se in alcuni passaggi è emerso il timbro di Lippi. La giuria gli ha deputato 30 punti soprattutto grazie al più che generoso giudizio di Montesano che si è spinto fino ai 12 punti mentre Loretta Goggi, De Sica ed il quarto giudice di serata Beppe Fiorello si sono fermati a soli 6 punti. Per rivedere Claudio Lippi nei panni di Elvis Presley clicca qui.

© Riproduzione Riservata.