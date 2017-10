Cristiano Malgioglio / Video, "Il mio primo grande amore è stato Alfonso Signorini, lo amo ancora!"

Cristiano Malgioglio

Continua ad essere Cristiano Malgioglio il re di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip. Il paroliere, tra minacce di andare via dalla Casa e balli scatenati, è ormai uno dei concorrenti più amati dal pubblico e non manca di sorprendere tutti con rivelazioni inaspettate. L'ultima riguarda la sua vita privata e, per essere precisi, i suoi amori e tirano in ballo addirittura Alfonso Signorini. Oggi, complice Simona Izzo e le sue curiose domande, Malgioglio ha infatti confessato di aver amato proprio l'opinionista del Grande Fratello Vip. Seduti sul letto, la regista e Malgioglio si divertivano nel discutere di primi amori, quando Simona ha per l'appunto chiesto a Cristiano con una certa insistenza quale fosse stato il suo. Finalmente ecco arrivare un nome: "Alfonso Signorini - e ancora - Finalmente te l’ho detto. È stato l’uomo della mia vita per tanti anni".

ALFONSO SIGNORINI E MALGIOGLIO INNAMORATI?

Simona Izzo è però incredula e chiede se sia vera la sua dichiarazione e se Alfonso potrebbe quindi smentire successivamente; la risposta del paroliere è però "Può anche smentire ma io l'ho amato alla follia". Il pubblico però si chiede se sia una dichiarazione vera o se si tratti di uno scherzo. Infatti Malgioglio, mentre fa questa rivelazione, non riesce a trattere le lacrime. La Izzo fa allora presente a Cristiano che si tratta di una dichiarazione che sicuramente farà il giro del web, ma ancora una volta il gieffino taglia corto: "Non me ne frega che la mia dichiarazione girerà per il web, Alfonso io ti amo ancora e non mi ami più". Come risponderà Signorini a tale rivelazione?

