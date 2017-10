EDY ANGELILLO E' DONNA SUMMER/ Video, un successo l'imitazione di Nada (Tale e Quale Show)

Tale e Quale Show

NELLE VESTI DI DONNA SUMMER

Tra le performance più attese di serata a Tale e Quale Show spicca senza dubbio quella dell’attrice italiana Edy Angelillo che sarà chiamata, dopo aver vestito i panni di Nada nella passata settimana, a trasformarsi in una delle più apprezzate regine della disco dance anni Settanta ed Ottanta: Donna Summer. Nello specifico la Angellilo dovrà cantare il brano Hot Stuff. Un pezzo pubblicato nell’aprile del 1979 estratto dall’album Bad Girls. Ottenne negli Stati Uniti la certificazione di doppio disco di platino (oltre due milioni di copie vendute) e permise a Donna Summer di portare a casa altri numerosi riconoscimenti tra cui il Grammy Awards come migliore performance vocale femminile, rendendo l’artista la prima afro-americana a ricevere tale premio. Questo brano è stato peraltro colonna sonora del film del 1997, Full Monty – Squattrinati organizzati.

EDY ANGELILLO, BENE L'IMITAZIONE DI NADA

Nella puntata di Tale e Quale Show trasmessa lo scorso venerdì su Rai 1, Edy Angelillo ha dovuto vestire i panni della celebre cantante italiana Nada interpretando il brano Amore disperato. Per la Angelillo è stata ancora una volta una buona interpretazione che le ha permesso di raccogliere un caloroso applauso da parte del pubblico presente in studio ed incassare i complimenti da parte di giurati. Infatti i voti presi dalla Nada – Angelillo sono stati positivi. Enrico Montesano ha premiato l’esibizione 10 punti così come Loretta Goggi mentre secondo Christian De Sica l’interpretazione è stata meno convincente tant’è che ha dato 7 punti. Il quarto giudice di serata, Beppe Fiorello, ha invece proposto un giudizio a metà strada dandole 9 punti per complessivi 36 punti. Tuttavia il non aver incassato nemmeno un punto nella seconda votazione, quella in cui esprimono i giudizi gli stessi concorrenti, non le ha permesso di andare oltre l’ottavo posto finale. Clicca qui per rivedere la performance della Angelillo.

© Riproduzione Riservata.