ELEONORA PEDRON/ La morte della sorella di 15 anni in un incidente e la paura per Max Biaggi

Eleonora Pedron

Solo una settimana fa, in tanti hanno conosciuto un grande dramma che ha colpito la vita della bella Eleonora Pedron, ex Miss Italia ed ex compagna di Max Biaggi. Le sue dichiarazioni rilasciate in una toccante intervista alla trasmissione Verissimo, avevano toccato molto non solo la padrona di casa Silvia Toffanin ma anche i numerosi telespettatori, molti dei quali hanno sempre creduto che dietro il sorriso ed i successi dell'ex reginetta di bellezza ci fossero un'infanzia ed una giovinezza felici. In realtà, sin dai primi anni la sua vita è stata letteralmente travolta da una tragica perdita, quella della sorella alla quale era particolarmente legata. Aveva appena 9 anni quando un brutto incidente stradale le strappò per sempre la sorella maggiore, di 15 anni. Un destino beffardo, quello che ha colpito Eleonora Pedron, la quale dopo qualche anno si è ritrovata suo malgrado a rivivere un medesimo dramma in seguito alla morte del padre, anche questa sopraggiunta per le stesse cause. "Dentro di me c’è tanto di brutto", aveva detto Eleonora durante il racconto toccante attraversato da due importanti lutti. Due vuoti certamente incolmabili nonostante l'affetto dei suoi ammiratori e che spesso la portano a vivere dei momenti di intensa riflessione trascorsi in solitudine, durante i quali rivolge i suoi pensieri proprio alla sorella ed al padre che non ci sono più ma dei quali sente ancora oggi, talvolta, la loro presenza.

ELEONORA PEDRON, PAURA PER L’INCIDENTE DELL’EX MAX BIAGGI

Il dramma vissuto da Eleonora Pedron in seguito alle morti di due dei suoi cari, portati via da altrettanti incidenti stradali l'hanno segnata particolarmente. E così il timore che lo stesso incubo potessero viverlo anche i suoi bambini si è ripresentato con estrema violenza proprio nei mesi scorsi, in seguito al brutto incidente avuto da Max Biaggi, ex compagno e padre dei suoi figli. Appreso dell'incidente, l'ex Miss Italia si era precipitata prontamente a Roma per accertarsi delle sue condizioni di salute. "È il padre dei miei figli, quando ho saputo dell’incidente ho immaginato il peggio e mi sono rivista io, perché lui è il padre dei miei bambini. Sono stata molto male", aveva ammesso durante la trasmissione del sabato pomeriggio di Canale 5. All'uomo con il quale ha condiviso un passato sentimentale ed al quale è oggi legata proprio per via dei suoi bambini, la Pedron ha espresso la sua felicità per la fase di guarigione che sta attraversando prima di chiosare: "Gli voglio un gran bene e gliene vorrò sempre".

LA ROTTURA CON DANIELE CONTE

E' stata un'estate da single quella vissuta da Eleonora Pedron. Dopo un anno d'amore con Daniele Conte, fratello dell’allenatore del Chelsea, Antonio, il settimanale Chi, proprio lo scorso luglio ne ha annunciato la rottura. Non sarebbero mai stati resi noti i motivi della conclusione della relazione e proprio quella fine era apparsa piuttosto inaspettata, giunta a soli pochi mesi dall'ufficialità della loro storia. La rottura sarebbe avvenuta quasi in concomitanza con l'incidente avuto dall'ex Max Biaggi, dunque, per la bella Eleonora, non si può certo dire che siano stati mesi semplici quelli che si è lasciata alle spalle. Eppure, secondo i ben informati, per lei, considerata una delle donne più belle ed affascinanti dello spettacolo italiano, potrebbe presto aprirsi una nuova stagione di amore e sorrisi poiché i corteggiatori non le mancherebbero affatto. Dopo una giovinezza turbata da importanti perdite e la fine di alcuni amori importanti, per Eleonora Pedron potrebbe realmente essere arrivato il momento della tanto agognata serenità.

