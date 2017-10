FEDERICO ANGELUCCI E' MIKA/ Video, l'imitazione di Mina gli ha regalato il primato! (Tale e Quale Show)

Tale e Quale Show

NUOVO TEST NEI PANNI DI MIKA

Una edizione di Tale e Quale Show che sta vedendo tra i propri protagonisti il cantante Federico Angelucci che dopo aver letteralmente incantato la scorsa settimana con l’imitazione di Mina, tra poche ore proverà a confermarsi proponendo la sua versione del pezzo Grace Kelly portato al successo dal cantante britannico ma di origini libanesi Mika. Un brano straordinario che è stato il primo singolo di Mika pubblicato il 29 gennaio del 2007 ed estratto dall’album Life in Cartoon. Ha ottenuto un enorme successo in tutto il mondo raggiungendo le certificazioni di disco d’argento nel Regno Unito, di disco d’oro in Nuova Zelanda, Svizzera e Stati Uniti di Disco di platino in Italia ed in Australia. Ha raggiunto il primo posto della classifiche in tantissimi Paesi tra cui anche l’Italia.

FEDERICO ANGELUCCI, NETTAMENTE PRIMO CON LA SUA MINA

Nella scorsa puntata di Tale e Quale Show proposta su Rai 1 lo scorso venerdì 29 settembre, Federico Angelucci è stato assolutamente convincente nell’imitazione di Mina nel brano Amor mio. Una performance di impatto che ha chiamato il pubblico ad una più che meritata standing ovation alla quale è seguita quella dei quattro giudici che non hanno potuto fare a meno di dare all’ex vincitore del talent Amici un voto molto alto. Nello specifico Enrico Montesano ha voluto dare a Angelucci 14 punti mentre Loretta Goggi, Christian De Sica ed il quarto giudice di serata Beppe Fiorello sono stati d’accordo nel concedere il massimo punteggio ed ossia 16. Il totale è stato di 62 a cui si sono poi aggiunti ulteriori 25 punti della votazione dei concorrenti per un primo posto netto ed indiscutibile. Clicca qui per rivedere la performance di Federico Angelucci nei panni di Mina.

