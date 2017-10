FILIPPO BISCIGLIA E' FRANCO CALIFANO/ Video, dopo l'imitazione (a metà) di Tiziano Ferro (Tale e Quale Show)

Filippo Bisciglia

FILIPPO BISCIGLIA NEI PANNI DI FRANCO CALIFANO

Nel programma Tale e Quale Show, Filippo Bisciglia, dopo aver vestito nella scorsa settimana i panni di Tiziano Ferro, dovrà interpretare il pezzo Tutto il resto è noia portato al successo dall’indimenticato Franco Califano. Un brano che faceva parte dell’omonimo album del cantautore romano pubblicato nel 1977 sotto l’etichetta discografica Ricordi. In quello storico lavoro erano presenti ben 12 tracce per complessivi 43 minuti e mezzo di ottima musica che secondo la rivista The Rolling Stone, è tra i cento migliori dischi italiani di sempre e per la precisione è stato inserito al posto numero 57. Il brano Tutto il resto è noia è stato scritto dallo stesso Franco Califano assieme a Del Giudice.

SI RIPARTE DAL QUARTO POSTO A TALE E QUALE

Nella seconda puntata di Tale e Quale Show trasmessa su Rai 1 lo scorso venerdì 29 settembre, Filippo Bisciglia è stato splendido protagonista proponendo una intensa imitazione del cantante romano Tiziano Ferro sulle note dello strepitoso successo Non me lo so spiegare. Il tono di voce è stato in alcuni passaggi decisamente molto simile a quello di Ferro rendendo il tutto molto realistico anche se da un punto di vista estetico la differenza è stata abbastanza marcata. Il pubblico ha gradito la performance come del resto la giuria che gli ha tributato un ottimo responso. Enrico Montesano ha premiato Bisciglia con ben 13 punti trovandosi d’accordo con Christian De Sica e con il quarto giudice di serata Beppe Fiorello. Meno convinta della bontà dell’esibizione è stata Loretta Goggi con i suoi 11 punti per un computo complessivo di 50 a cui poi se ne sono aggiunti ulteriori 5 per un ottimo quarto posto finale. Clicca qui per rivedere Bisciglia nei panni di Tiziano Ferro.

