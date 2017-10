GRANDE FRATELLO VIP 2017/ Ed. 2, news dalla casa: l’aereo per Ivana scatena la nostalgia di Cecilia

Grande Fratello Vip 2017

Ivana Mrazova, una delle concorrenti più corteggiate del Grande Fratello Vip 2017, ieri pomeriggio ha ricevuto un aereo da parte del suo fidanzato, che dopo mesi di silenzio ha scelto di farle sentire il suo affetto affidandole sue parole a uno striscione: “Ciccia mi manchi, ti penso sempre, Ale”. Questo gesto ha commosso la modella, che ha ringraziato il suo misterioso fidanzato urlando al cielo “grazie amore”. Ivana, nel corso della sua permanenza nella casa di Cinecittà, ha sempre mantenuto un alone di mistero su questa storia d’amore che coltiva al di fuori del reality e, di conseguenza, a oggi poco si sa della sua vita privata e sull’identità di questo misterioso fidanzato. Tuttavia, il suo gesto plateale ha scatenato le reazioni dei tanti presenti, e se per Ignazio Moser il tutto è scaturito dalla necessità di “marcare il territorio”, c’è chi continua a interrogarsi sulla mancanza di segnali da parte di chi è rimasto a casa. Fra questi, oltre a Luca Onestini, anche Cecilia Rodriguez, che a un mese dal suo ingresso nella casa vorrebbe ricevere notizie da parte di Francesco Monte.

I VIP COMPONGONO UNA CANZONE

Ieri sera, i protagonisti del Grande Fratello vip 2017 si sono concentrati su una nuova attività settimanale. Questa volta, il gioco ha chiesto loro di cimentarsi nella creazione di una canzone dedicata alla loro avventura nella casa e questo ha creato, sin da subito, una serie di piccole divergenze fra le personalità più forti di questa edizione. A capo dei parolieri, neanche a dirlo, Cristiano Malgioglio, che tuttavia ha dovuto cedere lo scettro a Simona Izzo, non soddisfatta di quanto fatto dai suoi compagni di avventura e determinata a dire la sua sulla metrica della nuova canzone. Ad esasperare ulteriormente l’animo della regista, forse il fatto che per comporre il brano, il tempo messo a disposizione dalla produzione era soltanto di sessanta minuti, una scadenza che di certo non consente di creare dei capolavori, soprattutto se alla base della nuova composizione c’è la musica di un brano molto amato: Gelato al cioccolato.

