Gabriele Cirilli/ Video, chi imiterà dopo Heidi? (Tale e Quale Show)

Gabriele Cirilli, tra i protagonisti di Tale e Quale Show 2017 (LaPresse)

Dopo l'Ape Maia e Heidi, chi imiterà Gabriele Cirilli nella terza puntata di Tale e Quale Show 2017, in onda sabato 7 ottobre su Rai Uno? Il comico di Sulmona sarà alle prese con una nuova Mission Impossible, che probabilmente riguarderà ancora una volta un noto personaggio dei cartoni animati. Nella prima punta di questa nuova edizione dello show condotto da Carlo Conti, Cirilli ha interpretato in maniera del tutto originale la sigla de L'Ape Maia, celebre anime giapponese dedicato ai bambini molto in voga negli anni Settanta. Una esibizione esilarante, culminata con un problema tecnico nel finale: l'ex comico di Zelig per diversi minuti è rimasto bloccato sulla imbracatura che gli ha permesso di svolazzare nello studio durante la sua performance. Anche grazie a questo imprevisto la sua esibizione ha divertito gli spettatori ed ha regalato un momento di spensieratezza in attesa della votazione della giuria composta dal trio formato da Christian De Sica, Enrico Montesano e Loretta Goggi.

DOPO L'APE MAIA, ECCO HEIDI

Problema tecnico scongiurato nel corso dell'esibizione della seconda puntata, con Gabriele Cirilli che ha interpretato la sigla di Heidi, celebre cartone animato giapponese basato sull'omonimo romanzo per ragazzi scritto nel 1880 dall'autrice svizzera Johanna Spyri. Dondolando su una altalena improvvisata, il comico abruzzese ha imitato la celebre pastorella dalle guance rosa con il suo celebre yodel: una Mission Impossible superata a pieni voti, con Cirilli che è riuscito a interpretare il canto tipico dell'area germanofona alpina. Una performance che ha fatto divertire la giuria e gli spettatori, e non sono neanche mancati i giudizi positivi sui social network: grazie alla sua simpatia e al suo atteggiamento propositivo e positivo, il comico riesce a coinvolgere grandi e piccini. "Sai che sei, oltre che bravissimo, pure molto carino, come Heidi? Grazie Gabriele per tutta l'allegria che ci regali", "Non ho più parole per definirlo....sei meraviglioso Gabriele": questi sono solo due dei commenti presenti sulla sua pagina Facebook.

TALE E QUALE SHOW 2017 MA NON SOLO

Spalla di Carlo Conti in Tale e Quale Show 2017 ma non solo: agenda ricca di impegni a teatro per Gabriele Cirilli, che a marzo sarà protagonista al Teatro Nuovo di Milano con la commedia musicale La famiglia Adams. “La Famiglia Addams torna a Milano con un nuovissimo allestimento dal 9 al 25 marzo 2018 al Teatro Nuovo di Milano. Lorenzo Vitali ed il team creativo hanno scelto me come protagonista maschile della commedia musicale diretta da Claudio Insegno. Terminato il mio impegno su Rai1 con la settima edizione di Tale e Quale Show, approderò al grande musical vestendo i panni del celebre Gomez Addams in un allestimento tutto da ridere!”, questo il messaggio pubblicato sulla pagina Facebook dal comico.

Inoltre, da dicembre porterà in teatro per tutta Italia il suo spettacolo teatrale #TaleEQualeAMe... Again, regia di Gabriele Guidi: a partire dal 3 dicembre, da Grosseto, il comico girerà la Penisola in lungo e in largo fino al 13 maggio, con la chiusura a Roma al Teatro Sala Umberto.

© Riproduzione Riservata.