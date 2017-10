Gerard Piquè e Shakira si sono lasciati? / "La cantante ha deciso di chiudere la loro storia": lo scoop

Gerard Piquè e Shakira

Nei giorni scorsa la notizia già sembrava vicino alla certezza, ora il sito spagnolo Cotilleo dà come sicura la fine della storia d'amore tra Gerard Piquè e Shakira. Una delle coppie più invidiate potrebbe quindi aver chiuso il loro rapporto. Dopo sei anni e due figli, Milan, nato nel 2013, e Sasha, nato nel 2015 e le precedenti voci di crisi poi smentite dai diretti interessati, fonti vicine al sito spagnolo hanno confermato la crisi della coppia. A prendere la dolorosa decisione sarebbe stata la cantante, si legge ancora su cotilleo.es, tanto che il difensore del Barcellona avrebbe fatto le valigie e lasciato la loro casa di Barcellona. Sempre dal sito spagnolo arrivano le seguenti dichiarazioni: "È qualcosa di grave ed è stata lei finalmente a prendere la decisione". Le motivazioni restano comunque ancora oscure. Per il momento la coppia non ha rilasciato alcun commento a riguardo.

LO SCOOP DALLA SPAGNA

Momento davvero difficile per Gerard Piquè, difensore del Barcellona e della nazionale spagnola. Nei giorni del caos, con il referendum sull'indipendenza della Catalogna a tenere banco e il caso del difensore spagnolo. Ieri sera, in occasione del match contro l'Albania, il difensore è stato sommerso di fischi dal pubblico del Rico Perez fin dal primo tocco. Piqué viene fischiato persino quando ripiega in area di rigore su una discesa Grezda, sul finire del primo tempo. La sua gara è finita dopo un'ora di gioco e un cartellino giallo che gli farà saltare l'ultima gara del girone, lunedì in Israele. Tra problemi sentimentali e politici per Piquè è un periodo davvero nero.

